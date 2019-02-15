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Sözen’den 5 bin çiçek

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle 5 bin çiçek dağıttı.

15 Şubat 2019 Cuma 09:24
Sözen’den 5 bin çiçek

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle 5 bin çiçek dağıttı.


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’na kurdurduğu “Bizim Sevdamız Manavgat” standının önünde kadınlara gül, erkeklere ise karanfil dağıttı. Toplam 5 bin çiçeğin dağıtıldığı etkinliğe Başkan Sözen’in eşi Hatice Sözen, CHP ilçe Başkanı Aliye Coşar, Kadın Kolları Başkanı Dilşat Taş, CHP Seçim komitesi üyeleri de katıldı. Manavgat halkının büyük ilgi gösterdiği etkinlikte Sözen, kadın, genç, büyük, çocuk ayırt etmeden herkese çiçeklerden dağıttı. Kar



“Sevgi insanın ruhunda olmalı”


Başkan Şükrü Sözen, “İnsanın ruhunda sevgi, hoşgörü olmadığı takdirde, barışa karşı özlem duymadığı takdirde, birlikte yaşama kültürüne saygı olmadığıtakdirde hiçbir şey yerli yerine oturmaz. Anamız da bizim sevgilimiz, kentimiz de bizim sevgilimiz. Kentimizde yaşayan insanlar bizim her şeyimiz. Sevgiyi ortaya çıkarmak adına bu etkinliği düzenledik. Bu gün de keyifli bir ortam. İnsanlara sevgi ve saygımızı ifade etme fırsatı yakaladık. Bütün anne, baba, genç, büyük, yaşlı, çocuk herkesin sevgililer gününü kutluyorum. İçimizdeki Manavgat sevdası ise hiçbir zaman bitmeyecek, her zaman artacak bir sevgidir. Tüm Manavgat halkımın Sevgililer Gününü kutlarım” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 09:24
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