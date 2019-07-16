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Sözen;" Terör örgütü PKK, bebek katilliğini tekrar tescillemiştir"

Tunceli’de teröristlerin yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesiyle hayatını kaybeden 2 çocukla ilgili açıklamada bulunan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "Suçsuz savunmasız çocuklarımızın ölümüne sebep olan hain, alçak, kalleş PKK terör örgütünü kınıyorum.

16 Temmuz 2019 Salı 16:34
Sözen;" Terör örgütü PKK, bebek katilliğini tekrar tescillemiştir"

Tunceli’de teröristlerin yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesiyle hayatını kaybeden 2 çocukla ilgili açıklamada bulunan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "Suçsuz savunmasız çocuklarımızın ölümüne sebep olan hain, alçak, kalleş PKK terör örgütünü kınıyorum. Terör örgütü PKK bu hain ve alçakça saldırıyı yaparak bebek katilliğini tekrar tescillemiştir"dedi.


Ovacık’ta PKK’lı teröristler tarafından araziye döşenen EYP’nin patlaması sonucu 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki kardeşi Nupelda Güloğlu hayatını kaybettiğini anımsatan Başkan Sözen," Hayatlarının baharında katledilen suçsuz, savunmasız çocuklarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Suçsuz savunmasız çocuklarımızın ölümüne sebep olan hain, Alçak, kalleş PKK terör örgütünü kınıyorum. PKK terör örgütü bu hain ve alçakça saldırıyı yaparak bebek katilliğini tekrar tescillemiştir. Bu saldırının hiç bir meşru yönü yoktur, olamaz. Çocukları katletmenin hiç bir gerekçesi olamaz. Dünyada hiç bir şey savunmasız çocukların hayatından daha kıymetli olamaz. Bu Çocukların suçu günahı nedir. Sıkıştıkları yerde insan hakları ve demokrasiden bahsedenler bu iki çocuğun öldürülmesini hangi sebebe dayandıracaklardır. Sözde demokrasi havarilerine sormak istiyorum. Bu çocukların en doğal hakkı olan yaşama hakkı niçin ellerinden alındı. Bu saldırı ile PKK terör örgütü acziyet içerisinde olduğunu bir kez daha göstermiştir. Darbe üstüne darbe yiyen, bitme tükenme noktasına gelen PKK Terör örgütü çocuklarımızı öldürerek bitmişlik, tükenmişlik sendromuna girdiğini ve can çekiştiğini göstermiştir. PKK güç kaybettikçe tükendikçe önümüzdeki günlerde sivil savunmasız vatandaşlarımıza yönelik saldırılara başvuracaktır. Geçmişte bunun örneklerine sıkça rastlamaktayız. PKK terör örgütü ne yaparsa yapsın, ne kadar çırpınırsa çırpınsın inşallah bitecek, tükenecek ve bölge halkının kaderi olmaktan çıkacaktır. Bu vesilelerle bir kez daha hayatlarını kaybeden çocuklarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Çocuklarımızı katleden eşkiyaları bir kez daha lanetliyorum"ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 16:34
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