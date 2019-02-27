0553 313 94 23

Sözen, Kalemler ve İncilipınar’da

Manavgat Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen, Kalemler ve Evrenseki İncilipınar Mahalle’lerinde vatandaşla buluştu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:10
Sözen, Kalemler ve İncilipınar’da

Manavgat Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen, Kalemler ve Evrenseki İncilipınar Mahalle’lerinde vatandaşla buluştu.


Şükrü Sözen’e CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hatice Avcı ve meclis üyesi adayları eşlik etti. Buluşmada, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, tüm Türkiye, Antalya ve Manavgat’ta barış ve huzur dolu bir seçim olmasını diledi. İYİ Parti İlçe Başkanı Hatice Avcı ise “Millet İttifakı olarak İYİ Parti ve CHP güç birliği yaparak el birliği ile bir şeyler yapmak için yola çıktık. Millet İttifakının kazanacağına inanıyorum” dedi.



Sözen: “Manavgat’ın değerlerine sahip çıkmak tecrübe ister”


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise, mahalle ziyaretinde kendisini köy insanının misafirperverliği ile büyük coşku ve sevgiyle karşılayan vatandaşlara teşekkür etti. Kalemler Mahallesi’nin kendi köyü ve evi olduğunu belirten Başkan Sözen, tüm mahalle halkının kendisinin komşusu olduğunu vurguladı. Türkiye’nin güç ekonomik koşullarında özellikle köy insanının geçim sıkıntısı içinde olduğunu belirten Sözen, buna rağmen halkın ayakta kalmak için mücadele ettiklerini söyledi. Şükrü Sözen, Manavgat’ın büyük yatırım ve hizmetlerle günden güne büyüdüğünü ve kent büyürken yaptığı belediye başkanlığında kendini yetiştirdiğini kaydetti. Manavgat’ın geleceği olan değerlere, sahip çıkmanın tecrübe istediğini vurgulayan Sözen, bu tecrübeyi 10 yılda edindiğini söyledi. Göreve talip olurken yayınladığı vaad kitapçığının 4 katı hizmet yaptıklarını belirten Başkan Sözen, tüm Manavgat halkının bu gelişime ve büyümeye tanık olduğunu ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 09:10
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Ali Kılıç’tan Fındıklı’ya yaşam evi müjdesi
    1. Başkan Ali Kılıç’tan Fındıklı’ya yaşam..
    2. Hocalı Katliamı 27. yıldönümünde..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sporculara..
    4. Boşanmanın çocuklar üzerine etkisine..
    5. Hindistan haber ajansı ANI, Hindistan..
    6. Halk Oyunları İl Temsilciliğinden Vali..
    7. Mısır’da 9 gencin idam edilmesine tepki
    8. AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı..
    9. İZKAPORT özel gece ile kutlandı
    10. Hindistan medyası, Hint ordusunun bir..
    11. Ölçü aletleri için elektronik başvuru..
    12. Bursa’da DEAŞ operasyonu: örgüt emiri..
    13. Balıkesir’de 37 kaçak Afgan göçmeni..
    14. Her işçi için aylık bin 618 TL destek
    15. Asya borsaları
    16. (Özel) Hasta yakını tarafından yolu..
    17. Bitlis’te "Kur’an-ı Kerim Tilaveti"..
    18. Aralıklı dişlere bonding ile son..
    19. Oğlunu öldüren baba ağlayarak savunma..
    20. Çeltik samanı göz ardı ediliyor
    21. Vanlı öğrenciler, ceviz yapraklarından..
    22. ABD'den kargoyla uyuşturucu gönderilen..
    23. Sarıkamış yeniden beyaza büründü
    24. FETÖ’den araması bulunan eski yüzbaşı,..
    25. Kendi beceremedi! Onları gazladı
    26. AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı..
    27. Pakistan Hindistan savaşı mı çıktı?..
    28. VİOP'ta şubat vadeli BIST 30..
    29. Aksaray’da çarşı ve mahalle bekçileri..
    30. Başkale’de araziye gömülü 12 büyük tüp..
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız