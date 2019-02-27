Sözen, Kalemler ve İncilipınar’da

Manavgat Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen, Kalemler ve Evrenseki İncilipınar Mahalle’lerinde vatandaşla buluştu.

Şükrü Sözen’e CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hatice Avcı ve meclis üyesi adayları eşlik etti. Buluşmada, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, tüm Türkiye, Antalya ve Manavgat’ta barış ve huzur dolu bir seçim olmasını diledi. İYİ Parti İlçe Başkanı Hatice Avcı ise “Millet İttifakı olarak İYİ Parti ve CHP güç birliği yaparak el birliği ile bir şeyler yapmak için yola çıktık. Millet İttifakının kazanacağına inanıyorum” dedi.

Sözen: “Manavgat’ın değerlerine sahip çıkmak tecrübe ister”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise, mahalle ziyaretinde kendisini köy insanının misafirperverliği ile büyük coşku ve sevgiyle karşılayan vatandaşlara teşekkür etti. Kalemler Mahallesi’nin kendi köyü ve evi olduğunu belirten Başkan Sözen, tüm mahalle halkının kendisinin komşusu olduğunu vurguladı. Türkiye’nin güç ekonomik koşullarında özellikle köy insanının geçim sıkıntısı içinde olduğunu belirten Sözen, buna rağmen halkın ayakta kalmak için mücadele ettiklerini söyledi. Şükrü Sözen, Manavgat’ın büyük yatırım ve hizmetlerle günden güne büyüdüğünü ve kent büyürken yaptığı belediye başkanlığında kendini yetiştirdiğini kaydetti. Manavgat’ın geleceği olan değerlere, sahip çıkmanın tecrübe istediğini vurgulayan Sözen, bu tecrübeyi 10 yılda edindiğini söyledi. Göreve talip olurken yayınladığı vaad kitapçığının 4 katı hizmet yaptıklarını belirten Başkan Sözen, tüm Manavgat halkının bu gelişime ve büyümeye tanık olduğunu ifade etti.