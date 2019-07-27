Sözen: “AYM, bu kararıyla şehitlerin katillerini desteklemiştir"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Anayasa Mahkemesi’nin, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne imza atan 10 akademisyenin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda hak ihlali kararı vermesine sert tepki gösterdi.

Anayasa Mahkemesi’nin, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne imza atan 10 akademisyenin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda hak ihlali kararı verdi. AYM’nin 8’e karşı 9 oyla verdiği hukuk temelinden yoksun kararı ve kararı verenleri kınadıklarını belirten Başkan Sözen, “Bu karar biz şehit ailelerini derinden üzmüş, şehitlerimizin hatıralarına karşı saygısızlık niteliği taşımaktadır. Bu karar terör örgütlerine ve onlara destek verenleri desteklemiş, devletimize karşı başkaldırışı ve sokak olaylarını meşru göstermeye çalışmıştır. Bu karar Sur, Cizre, Nusaybin, Yüksekova gibi yerlerde devletimizin birliğine bütünlüğüne karşı başlatılan terörist kalkışmasını meşru göstermeye çalışmakla beraber, bu olaylarda görev alan asker, polis, güvenlik korucularımızı suçlu göstermeye çalışma çabasıdır. Anayasa mahkemesi bu kararıyla şehit edilen Savcı Selim Kiraz’ın katillerini desteklemiştir, şehit Fethi Sekin’in katillerini desteklemiştir, şehit Ömer Halis Demir’in katillerini desteklemiştir, bu olaylarda şehit olan asker, polis ve korucularımızın katillerini desteklemiştir. Biz şehit aileleri Anayasa Mahkemesinin bu kararını tanımıyoruz. Bu karar bizim nazarımızda yok hükmündedir. Bu karar Anayasa Mahkemesine duyulan güveni zedelemiş, mahkemenin itibarını lekelemiştir. Bu kararı veren yargıçları Allah’a havale ediyoruz” ifadelerini kullandı.