0553 313 94 23

Sözen: “AYM, bu kararıyla şehitlerin katillerini desteklemiştir"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Anayasa Mahkemesi’nin, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne imza atan 10 akademisyenin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda hak ihlali kararı vermesine sert tepki gösterdi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:21
Sözen: “AYM, bu kararıyla şehitlerin katillerini desteklemiştir"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Anayasa Mahkemesi’nin, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne imza atan 10 akademisyenin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda hak ihlali kararı vermesine sert tepki gösterdi.


Anayasa Mahkemesi’nin, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne imza atan 10 akademisyenin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda hak ihlali kararı verdi. AYM’nin 8’e karşı 9 oyla verdiği hukuk temelinden yoksun kararı ve kararı verenleri kınadıklarını belirten Başkan Sözen, “Bu karar biz şehit ailelerini derinden üzmüş, şehitlerimizin hatıralarına karşı saygısızlık niteliği taşımaktadır. Bu karar terör örgütlerine ve onlara destek verenleri desteklemiş, devletimize karşı başkaldırışı ve sokak olaylarını meşru göstermeye çalışmıştır. Bu karar Sur, Cizre, Nusaybin, Yüksekova gibi yerlerde devletimizin birliğine bütünlüğüne karşı başlatılan terörist kalkışmasını meşru göstermeye çalışmakla beraber, bu olaylarda görev alan asker, polis, güvenlik korucularımızı suçlu göstermeye çalışma çabasıdır. Anayasa mahkemesi bu kararıyla şehit edilen Savcı Selim Kiraz’ın katillerini desteklemiştir, şehit Fethi Sekin’in katillerini desteklemiştir, şehit Ömer Halis Demir’in katillerini desteklemiştir, bu olaylarda şehit olan asker, polis ve korucularımızın katillerini desteklemiştir. Biz şehit aileleri Anayasa Mahkemesinin bu kararını tanımıyoruz. Bu karar bizim nazarımızda yok hükmündedir. Bu karar Anayasa Mahkemesine duyulan güveni zedelemiş, mahkemenin itibarını lekelemiştir. Bu kararı veren yargıçları Allah’a havale ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Selin vurduğu Güney Asya’ya yardım
    1. Selin vurduğu Güney Asya’ya yardım
    2. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt:..
    3. İdlib'e hava saldırıları: 9kişi öldü
    4. Yeniden Refah Partisi İl Başkanları..
    5. İtalyan devi Juventus'tan flaş Merih..
    6. Şehit diplomat Osman Köse'nin..
    7. Kur’an kursuna giden çocuklara gaspçı..
    8. Beşiktaş'ın yeni kaptanı belli oldu
    9. Seçer: "Mersin’i kültür-sanatta..
    10. Eşini silahla yaralayan kişinin..
    11. Medicana Konya Hastanesi basınla..
    12. ABD ve Guatemala'dam göçmen anlaşması
    13. TOKİ Adana Sarıçam 825 adet konutları..
    14. Türkiye Drone Şampiyonası başladı
    15. Sözen: “AYM, bu kararıyla şehitlerin..
    16. Hayvanseverler ’5199 sayılı Hayvanları..
    17. TAB Başkanı Ziya Şahin; “Bal üreticisi..
    18. Bakan Turhan: "İstanbul’dan İzmir’e 3..
    19. Roman dernek başkanının oğlu, arkadaşı..
    20. Afganistan'da bombalı araçla saldırı
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz