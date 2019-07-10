Sözen: "Ahmet Türk’ün mesnetsiz iftira dolu açıklamalar acziyetin ifadesidir"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Ahmet Türk’ün açıklamalarının acziyetin ifadesi olduğunu söyledi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından işlerine son verilen kişilerle ilgili basın açıklamasında bulunan Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün haddini ve maksadını aştığını belirtti. Ahmet Türk’ün yaptığı açıklamaların acziyetin ifadesi olduğunu vurgulayan Sözen, Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Mardin Şubesinin gerekli suç duyurusu ve açıklamayı yapacağını ifade etti. Sözen, "Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından işlerine son verilen kişilerle ilgili basın açıklaması yapan Belediye Başkanı Ahmet Türk haddini ve maksadını aşarak işten çıkardığı şehit yakınlarımızdan birini hırsızlık yapmakla itham etmiştir. Açıklamasında, ’Devlet şehit yakınlarından iki kişiyi zaten işe alıyor, devlet şehit ailelerini işe almak zorunda, belediye değil’ diyerek belediyeyi devletin bir kurumu değilmiş gibi göstererek kendince özerklik vurgusunda bulunmuştur. Bu açıklama çok acemice yapılmış talihsiz bir açıklamadır. Belediyeler dahil bütün kurumlar devletin kurumudur. Ahmet Türk’ün oturduğu makam devletin makamıdır. Ahmet Türk dahil hiç kimsenin yakınlarını bu ülke için feda eden şehit ailelerimizi işten çıkarmaya, onlara hakaret etmeye ve rencide etmeye hakkı yoktur. Ahmet Türk bugün o koltukta oturabiliyorsa, işten çıkardığı ailelerin verdiği şehitler sayesindedir. Ahmet Türk yaptığı açıklamada kayyum dönemine atıfta bulunarak belediyenin bataklığa sürüklendiğini ifade etmiştir. Bu ithamlar külliyen yalandır, iftiradır. İki yıllık kayyum belediyeciliği zamanında bölge illerine ve dolayısıyla Mardin iline cumhuriyet tarihinin en büyük hizmetleri yapılmıştır. Mardin’in çehresi baştan sona değişmiş, bu değişim ve dönüşümle beraber Mardin’de turizm patlaması yaşanmıştır. Ahmet Türk’ün yaptığı bu mesnetsiz iftira dolu açıklamalar acziyetin ifadesidir. Açıklamasında şehit ailelerimizi savunduğumuz için bizden, derneklerimizden duyduğu rahatsızlığı ifade etmiştir. Biz şehit aileleri dernekleri olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada şehit ailelerimizin yanında olmaya, terör destekçilerine gereken cevapları vermeye devam edeceğiz” dedi.

"Belediye başkanı olmasını kabullenemiyoruz"

Cezaevinde olması gereken Ahmet Türk’ün hukuksuz bir şekilde belediye başkanı olmasını doğru bulmayıp kabullenmediklerini dile getiren Sözen, "Ahmet Türk’ün hukuksuz bir şekilde şehit ailelerimizi işten çıkarmasına asla seyirci kalamayız. Bu haklı mücadelemizde bizim yanımızda olması gereken Ankara’daki devlet büyüklerimizin desteğini maalesef yanımızda göremedik. Bizim devlet büyüklerimizden beklentimiz cezaevinde olması gereken Ahmet Türk’ü derhal görevden uzaklaştırmalarıdır. Bu gerçekleşmeyene kadar bu haklı mücadelemiz devam edecektir" diye konuştu.