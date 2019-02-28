Dünya Beşten Büyüktür Eğitim, Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Ziya Sözen, 28 Şubat’ı yıl dönümünde bir kez daha kınadı.

28 Şubat Postmodern darbesi Türkiye demokrasi tarihine kara harflerle çizildiğini söyleyen Dünya Beşten Büyüktür Eğitim, Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Ziya Sözen, asla unutamayacaklarını ve unutturmayacakları bir darbe olduğunu belirterek Türkiye’ye bu acıları yaşatanları darbenin yıl dönümünde bir kez daha kınadığını dile getirdi. Sözen, “O karanlık dönemlerde yapılan demokrasi karşıtı darbeler ülkemizi her bakımdan elli yıl geri götürmüştür. Ülkemize kara basan gibi çöken o zihniyetin kalıntıları maalesef hala günümüzde de gizlenseler de varlıklarını sürdürmektedirler. Bu postmodern darbeler ülkemizi sadece demokrasi, ekonomik konularda geri götürmemiş, bu ülkede PKK ve FETÖ gibi örgütlerin büyümesine ve yaşamasına da zemin hazırlamıştır. Yıllarca Doğu ve Güneydoğu da hakkımıza karşı yapılan terör faaliyetlerinin de, 15 Temmuz hain darbe girişiminin de temelinde bu cuntacı ve darbeci zihniyet yatmaktadır. Bu postmodern darbeler PKK’yı da , FETÖ’yü de doğurmuştur. Çünkü bu darbelerin temel amacı insanları sınıflara ayırarak ayrıştırmak ve çatışma ortamını sağlamaktı. Ak Parti hükümetletinin başa gelmesiyle, Cumhurbaşkanımızın geminin kaptanlığını ele almasıyla bu darbeci zihniyet kendisine zemin bulamamaya başlamıştır. Yıllarca Türkiye’yi vampir gibi emen bu cuntacı zihniyetin mensupları teker teker kurumlarımızdan temizlenmeye başlanmıştır. Ülke olarak bu cuntacılardan kurtuluşumuzu önce Allah’a sonra da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a borçluyuz. Bugün hala hadlerini ve maksatlarını aşarak Recep Tayyip Erdoğan bu ülke için ne yaptı diyecek kadar küçük beyinlilere verilecek en güzel cevabımız, Recep Tayyip Erdoğan ülkemizi bu cuntacılardan, asalaklardan, böceklerden, demokrasi düşmanlarından, din düşmanlarından temizledi. Recep Tayyip Erdoğan sayesinde kız kardeşlerimiz kamusal alan dahi olmak üzere her yerde başartüleri ile rahatça okullarına, işlerine gidip gelebiliyorlar. Recep Tayyip Erdoğan sayesinde insanlar ibadet özgürlüklerini kapsamında ibadetlerini yerine getirebiliyorlar. Herkes anadilinde eğitim görebiliyor, düşüne biliyor, teröre bulaşmadığı sürece siyaset yapabiliyor. Recep Tayyip Erdoğan sayesinde herkes bu ülkede özgürce düşünebiliyor, düşündüklerini ifade edebiliyor. Yüzlerce kitaba sığdıramayacağımız iyileştirme ve düzenleme Recep Tayyip Erdoğan tarafından hayata geçirilmiştir. Bu ülkede dünya görüşü, dini düşüncesi, siyasi görüşü ne olursa olsun herkes hepimiz Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ve şükran borçluyuz. Dünü yaşamayan gençlerimiz muhakkak geçmişlerini iyi araştırıp, ülkemizin hangi zor badirelerden geçtikten sonra düzlüğe çıkmaya çalıştığını ve kimin sayesinde düzlüğe çıktığını çok iyi araştırmalılar. Ülkemizde cuntacıların bir daha hayat bulmaması için Recep Tayyip Erdoğan ve onun gibi düşünenlere canımız pahasına sahip çıkmalıyız. Bugün darbe özlemiyle yanıp tutuşan siyasetçiler, sözde aydınlar ve sözde akademisyenler ve iş birlikçilerinin Recep Tayyip Erdoğan’dan rahatsız olmalarının temelinde de bu yatmaktadır. Allah’ın izniyle bu hevesle yanıp tutuşanların hevesleri kursaklarında kalacaktır” dedi.