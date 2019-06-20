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Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi Gürcan'a 141 kez ağırlaştırılmış müebbet

Şırnak'taki komando taburlarına Ankara'ya intikal emri veren eski Çakırsöğüt jandarma tugay komutanı Ali Osman Gürcan, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

20 Haziran 2019 Perşembe 10:54
Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi Gürcan'a 141 kez ağırlaştırılmış müebbet

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimini sırasında Şırnak'taki komando taburlarına Ankara'ya intikal emri veren eski Çakırsöğüt jandarma tugay komutanı Ali Osman Gürcan, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı.

Sanıklar arasında yer alan sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi, eski Çakırsöğüt jandarma tugay komutanı Ali Osman Gürcan, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Darbe girişimi sırasında Çakırsöğüt jandarma komando tugay komutanı olarak görev yapan eski tuğgeneral Ali Osman Gürcan, firari Adil Öksüz liderliğinde Ankara Konutkent'teki villada yapılan darbe planlaması toplantılarına katıldı ve sözde atama listesinde "Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Personel Başkanı" olarak belirlendi.

Gizli tanık "Şapka", bu toplantıda Gürcan'ın komutasındaki Çakırsöğüt tugayının hava yoluyla Ankara'ya getirilmesi ve diğer kuvvetlere takviye olarak verilmesi konularının görüşüldüğü söyledi.

Darbe girişimi günü örgütten aldığı talimat üzerine 320 tam teçhizatlı komandoyu Şırnak’tan Ankara'ya götürmek üzere 37 askeri araçtan oluşan konvoyu hazırlatan Gürcan, devletine bağlı bazı askerlerin itiraz etmesi üzerine "Emrime kim itaatsizlik ederse elini ayağını bağlayın, atın nezarete." diye emir verdi.

Zırhlı Personel Taşıyıcı araçlarla saat 00.10 sularında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na doğru yola çıkan darbeci askerler, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler ve Polis Özel Harekat ekipleri tarafından durduruldu. FETÖ'cü Ali Osman Gürcan buradaki polislere, "Burayı açmazsanız eğer, bombalatırım." diye bağırdı.

Kısa süre sonra vatandaşların da bölgeye gelmesi ve polislerin geri adım atmaması üzerine Gürcan ve beraberindeki 320 komando dönmek zorunda kaldı.

Şırnak'tan 3 nakliye uçağıyla Ankara Etimesgut Hava Alay Komutanlığa gitmeyi planlayan Gürcan'ın planı, valiliğin emriyle havalimanı pistinin araçlarla kapatılması ve askeri uçakların inişine izin verilmemesi üzerine suya düştü.

Darbe girişimi başarısız olunca gözaltına alınan Gürcan, ilk ifadesinde Şırnak'taki komandoların Ankara'ya nakli talimatını, eski Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı FETÖ'cü tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün verdiğini söyledi.

Malatya 2. Ordu Komutanlığı Harekat Merkezinden adını bilmediği bir subayın kendisine "Komutanım birliğinizin ivedi olarak Ankara'ya intikali bekleniyor, bunun için uçak gönderiliyor, ivedi olarak Şırnak havaalanına intikal etmeniz gerekiyor." dediğini öne süren Gürcan, adını bilmediği bu subayın yönlendirmesiyle havaalanına doğru yola çıktığı yalanına başvurdu.

Mahkemedeki savunmasında, darbeye hazırlık toplantılarına katıldığına dair delillere karşı "bayram tatili dönüşü Ankara'ya uğradığını, ayrıca pasaport işlemleriyle uğraştığını” iddia etti.

FETÖ'nün örgüt içi haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen Gürcan'ın örgütle ilişkisi, gizli tanık "Yağmur"un teşhisiyle de ortaya çıkarıldı.

"Yağmur", "Gürcan'ın Şırnak'taki FETÖ'cü askerlerin abisi olduğunu ve 2014'te Cizre Anadolu Lisesi'nde FETÖ'nün Şırnak il sorumlusu tarafından düzenlenen örgüt toplantısına sivil kıyafette katıldığını" anlattı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:54
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