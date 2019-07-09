Sözde ünlü sanatçılar ahlaksızlıkta sınır tanımıyor!
Sözde sanatçı ünlülerin sosyal medyada paylaştığı ahlaksız görüntüler tepki toplamaya devam ediyor. Ahlaki değerleri hiçe sayan müstehcen paylaşımlarla gençliğe kötü örnek olan isimler, üye sayısını artırmak gibi basit çıkar hesapları uğruna adeta medya maymunluğuna soyunuyor. Popçu Hadise’nin Almanya’daki konseri sonrası İnstagram’dan yaptığı erotik paylaşıma tepki yağdı.09 Temmuz 2019 Salı 14:27
Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr
Toplumun ahlak yapısını bozan paylaşımlara ev sahipliği yapan sosyal medya, şimdi de Hadise’nin yayın aracı oldu. Hadise’nin geçtiğimiz gün Almanya konseri sonrası yaptığı skandal paylaşım büyük tepki topladı.
“Sanatlarından çok özel hayatları ön planda”
Hadise’nin yapmış olduğu paylaşım öncesi yeniakit.com.tr’ye konuşan TRT Radyo Sanatçısı Semra Algül Oflas günümüz sanatçılığına ilişkin, “Ülkemizdeki bazı sanatçılar toplumu dejenere ediyor. Söz konusu sanatçılar sanatlarından çok özel hayatlarıyla gündeme geldikleri için sanat onların arka planında kalıyor. Bu kişiler yeteneklerini ön plana çıkararak sadece sanat yapsalar, ön planda sanatları olsa bu kadar dejenere olmayacaklar." ifadelerini kullanmıştı
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