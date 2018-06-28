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Tutuklanan sözde şarkıcının teröristbaşı Karayılan'la fotoğrafı ortaya çıktı!

'Hozan Cane' adını kullanan Almanya vatandaşı sözde şarkıcı Saide İnaç, HDP'nin seçim çalışmalarına katılmak için geldiği Edirne'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.. İnaç'ın PKK'nın elebaşı Murat Karayılan ve örgüt mensuplarıyla çekilmiş fotoğrafları bulundu.

28 Haziran 2018 Perşembe 16:40
Tutuklanan sözde şarkıcının teröristbaşı Karayılan'la fotoğrafı ortaya çıktı!

DHA'da yer alan habere göre Almanya vatandaşı olan ve Hozan Cane adını kullanan şarkıcı Saide İnaç, geçen hafta HDP'nin 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili seçimlerine yönelik çalışmalarına katılmak için Edirne'ye geldi. Kent merkezindeki çalışmaların ardından Enez ilçesine giden

Saide İnaç, dönüş yolunda Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medyadaki paylaşımlarında 'terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı' iddiasıyla gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan İnaç, geçen Salı günü sevk edildiği Edirne Adliyesi'nde 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası' yapmak suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Tutuklanan Saide İnaç'ın sosyal medya hesaplarında ve cep telefonunda yapılan incelemede, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan ve teröristlerle Kandil'de çekilmiş fotoğrafları tespit edildi. Savcılıkta ifade veren İnaç, fotoğrafların yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptığını söylediği 'Şengal 74' filmindeki görüntüler olduğunu söyledi. Terörist başı Murat Karayılan ile fotoğrafının gerçek olduğunu itiraf eden Saide İnaç, diğerlerinin ise 'montaj' olduğunu iddia ederek, elinde silah olan fotoğrafları için "Film çekiyorduk" dedi.

Saide İnaç'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından, "Mahkemeye çıkarıldım, yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptığım Şengal 74 filmindeki görüntülerden dolayı tutuklandım. Edirne Kapalı Cezaevine götürülüyorum" yazısının paylaşıldığı görüldü. Kısa bir süre sonra ise İnaç'ın sosyal medya hesabının kapatıldığı görüldü.




Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 16:40
  1. HABER
  2. Hozan Cane
  3. Murat Karayılan
  4. PKK
  5. Edirne Emniyet Müdürlüğü

YORUM YAZ

  • Hy-hyHy-hy10 sa önce
    Ne kadarda masummuş,film çekiyormuş...
  • MercanMercan12 sa önce
    Yurt dışında eylemlere katılanların görüntüleri arşivlenmeli ve ülmize girdiklerinde böyle paketlenmeli. Nankörlerin yanına kar kalmamalı. Sıkıntıyı güneydoğuda ki masum halk çeksin bunların tuzu kuru, destek versinler. Yok öyle. Terörist kadar onlara destek veren sempatizanlarla la da ciddi mücadele ekipleri kurulmalı sayın SOYLU..
  • Oguz KaanOguz Kaan9 sa önce
    10 yil hapis sonra sinir disi ömür boyu.Türkiyede yasamak isteyen bütün yabancilardan fotoraf parmak izi alinmali. Ayrica türkiyede yasamak isteyen yabancilara toprak ev gibi seyler satilmamali. Kalmak isteyenler 10 bin avro veya daha büyük ücretler karsiliginda oturma izni almali. Ve buda süreli olmali yani tekrar ayni ücret karsiliginda yeni oturma izni uzatmali. Alanlar buzamana kadar ise ölümlerinden sonra miras olarak birakilmamali. Yani ölümden sonra geri türkiye ye ayit olmali. Ve özellikle vergi ödemeliler ayni türk milleti gibi. Suca bulasanlar veya terör baglantisi olanlar ömür boyu önce haklarini mallarini kaybetmeli ve ömür boyu türkiyeden men edilmeli.
  • HarunHarun11 sa önce
    Atin iceri olmayan akli yerine gelsin
  • Hilâl Hilâl 12 sa önce
    .... bundan sonra layık olduğu yerde ge.er inşaallah terörist h.in köp.k pkk lı ....
  • MilletMillet12 sa önce
    Mutlaka hesabını vereceksin ...
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