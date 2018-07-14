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Sözde sanatçı Zuhal Olcay ile aynı kafada olan HDP'li Barış Atay kimdir?

İsmi marjinal gruplarla anılan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP Milletvekili Barış Atay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle mahkeme tarafından 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan sözde sanatçı kırıntısı Zuhal Olcay'a göğüs gerdi. Peki ismi marjinal gruplarla anılan Barış Atay gerçekte kimdir?

14 Temmuz 2018 Cumartesi 19:52
Sözde sanatçı Zuhal Olcay ile aynı kafada olan HDP'li Barış Atay kimdir?

İsmi marjinal gruplarla anılan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP Milletvekili Barış Atay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle mahkeme tarafından 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan sözde sanatçı kırıntısı Zuhal Olcay'a göğüs gerdi. Eli kanlı terör örgütü PKK'nın kuklası HDP milletvekili Barış Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Zuhal Olcay'a verilen 11 ay 20 gün hapis cezası' Neden? Çünkü zat-ı muhtereme laf söylemiş. Vah. Geçecek bugünler elbet" ifadelerini kullandı.

BARIŞ ATAY KİMDİR?

Barış Atay Mengüllü, 1981’de Almanya’da dünyaya geldi. Buradan sonra 1999 yılına kadar Antakya’da yaşamıştır. 18 yaşını doldurduktan sonra üniversite için yolu Adana’ya düşen Barış Atay Mengüllü, Çukurova Üniversitesi Biyoloji bölümünde okumaya başlamıştır. Ancak eğitiminin son yılında tiyatroya olan düşkünlüğü ve yeteneğinden dolayı okulu bırakmış ve İstanbul’a giderek Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümü sınavlarını geçerek bu üniversitenin tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Barış Atay Mengüllü, daha önce Hacı ve Şöhret adlı dizilerde oynamıştır. Ayrıca Kavuk ve Zincirbozan adlı filmlerde de rol almıştır. Fakat asıl dikkatleri üstüne çektiği rol, Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Saffet karakteridir. 8 Mart 2013’te Beste Sultan Kasapoğulları ile evlenmiştir.

22 Kasım 2013’te Redhack soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alınmış, 3 gün sonra serbest bırakılmıştır.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 19:52
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