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Sözde, sanatçı deniyor bunlara!

Gazetemiz okurlarından Kadir Melik Taşcı, "Sözde, sanatçı deniyor bunlara!" yazısını bizimle paylaştı.

27 Aralık 2018 Perşembe 12:59
Sözde, sanatçı deniyor bunlara!

Kadir Melik Taşcı/Ankara

Sözde, sanatçı deniyor bunlara. Bunlara denilecek tek cümle o masum çocukluk yıllarımızın “eskimiş oyuncuları.” Evet sadece oyuncu müsveddeleri. Yok yok sadece “müsvedde.”

Sanatçı, sanatını icra ettiği milletine düşmanlık besleyen söylemlerde bulunamaz. Mensubu olduğu milletin oylarıyla seçmiş olduğu cumhurbaşkanına hakaret edemez. Demokrasi edebiyatı yaparak ahlaksızlık yapamaz. Bu millet sana ve senin zihniyetindekilere tahammül ederek demokrasiye sahip çıkıyor zaten.

Tek derdiniz laiklik sekülerlik kisvesi altında ateistlik. Bizim Ankara’da bir laf vardır: “Gardaş boş yere kendini yorma”. Evet boş yere kendinizi yormayın. Allah’ın kanununa muhaliflik edenlerin sonu istisnasız hep aynı olmuştur: “Çukur”. Sizler gibi niceleri geldi geçti. Bu dünya sizden öncekilere kalmadığı gibi size de sizden sonrakilere de kalmayacak. Ölüm ateiste de uğrayacak putpereste de..

Bir de sanatçı dediğin milletine gergedan deyip kökten dinsizlik yapamaz. Madem “insan” kılığına girmiş müsveddeleri konuşuyoruz eşek ile aslan hikayesine değinmeden de olmaz.

Bir zamanlar aslan olmayı isteyen bir eşek varmış. Bu eşeğin bir huyu varmış. Bütün gün durmadan hayal kurarmış. Hayalinde ormanlar kralı aslan olurmuş. Bütün hayvanlara krallık yaparmış.

Bir gün sahibi bir aslan postu getirmiş. Eşek bu işe çok sevinmiş. Aslan postunun içine girmiş.

“Nihayet eşeklikten kurtuldum. Şimdi ormana gidip aslan gibi yaşayabilirim” demiş.

Doğruca ormanın yolunu tutmuş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Sonunda yorulmuş ve bir ağacın altında uykuya dalmış.

Sabah uyandığında bir de bakmış ki, ormandaki bütün hayvanlar başına toplanmışlar. Onun aslan postuna bürünmüş bir eşek olduğunu anlamışlar. Eşek:

Ben ormanlar kralı aslanım, demiş. Hemen kralınıza selam verin!

Madem aslansın, aslanlar gibi kükre bakalım”, demiş tilki.

Eşek başlamış, “aii aii aii” demeye.

Demem o ki boşuna yormayın kendinizi, bu millet sizin ne olduğunuzu gayet iyi biliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 12:59
  1. Ankara
  2. Kadir Melik Taşcı
  3. sanatçı
  4. demokrasi
  5. ateistlik

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