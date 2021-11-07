Sözde ‘özgürlükçü’ Fransa’da yine ırkçı saldırı: 3 cami hedef alındı!

Fransa'nın Montlebon, Pontarlier ve Roubaix kentlerinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne bağlı 3 caminin duvarlarına haç çizildi ve İslam karşıtı yazılar yazıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)'nden yapılan açıklamada, dün gece Montlebon, Pontarlier ve Roubaix'deki camilerinin duvarlarına haç çizildiği ve İslam karşıtı yazıların yazıldığı açıklandı.

Açıklamada, "Barış ve huzur yuvası camilerimize yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, cemaatimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanılırken maruz kalınan zararın en kısa zamanda giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatılacağı ve konunun takipçisi olunacağı vurgulandı.

Provokatif olaylara karşı sağduyulu olma çağrısı yapıldı.

"İş birlikleri için güvenlik güçlerine ve Fransız makamlarına ve destekleri için Fransız halkına teşekkür ederiz. Ülke huzuruna ve birlikte yaşama bilincine halel getirecek eylemlere karşı birlik olma çağrısında bulunuyor, bu tür provokatif olaylara karşı sağduyulu olmaya davet ediyoruz."