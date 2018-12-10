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Sözde konsey üyesinin duruşmayı uzatma girişimi engellendi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davada, sözde konsey üyesi eski tuğgeneral Erhan Caha'nın reddihakim talebi, "duruşmayı uzatma"ya yönelik olduğu gerekçesiyle kabul edilmedi

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:41
Sözde konsey üyesinin duruşmayı uzatma girişimi engellendi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin savunması için hakim karşısına çıkartılan eski binbaşı Mutlu Burak Uyar, hasta olduğunu ve savunma yapacak durumda olmadığını beyan ederek revire gitmek istediğini söyledi.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanığın doktora gönderilerek rahatsızlık durumu hakkında bilgi alınmasına ve duruşmanın saat 14.00'e ertelenmesine karar verildiğini bildirdi.

Duruşmada ayrıca, darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kuvvet Geliştirme ve Teşkilat Daire Başkanlığı yapan ve sözde konsey üyesi olan sanık eski tuğgeneral Erhan Caha, "reddihakim" talebinde bulundu.

Sanık Caha'nın talebi üzerine görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle talebin kabul edilmemesi yönünde değerlendirmesini sundu.

Savcının beyanının ardından mahkemenin kararını açıklayan Başkan Dik, "duruşmayı uzatma"ya yönelik olduğu gerekçesiyle "reddihakim" talebinin kabul edilmediğini belirtti.

Başkan Dik, sanığın karara yönelik itirazı 7 gün içinde 18. Ağır Ceza Mahkemesine yapabileceğini bildirdi.

- Darbe girişimini yönetenler arasında

Erhan Caha, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanıyor.

Cumhuriyet savcısı, 9 Mayıs'taki esasa ilişkin mütalaasında, Caha'nın da aralarında bulunduğu sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin 15 Temmuz'da yurt genelinde şehit edilen güvenlik güçleriyle vatandaşların ölümünden sorumlu tutulmaları ve 252'şer kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmalarını istemişti.

Savcı, 2 bin 558 sivil ile 177 güvenlik personelinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle aynı sanıkların 55 bin 880'er yıl hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 11:41
  1. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. eski tuğgeneral Erhan Caha
  3. Genelkurmay çatı davası
  4. reddi hakim

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