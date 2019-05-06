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Sözde konsey üyesinden "Kandırıldım" savunması

Genelkurmay çatı davasına, İstanbul'daki darbe faaliyetlerini yöneten sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğgeneral Özkan Aydoğdu'nun, esasa ilişkin savunmasıyla devam edildi- Eski tuğgeneral Aydoğdu:- "Sözde sıkıyönetim direktifini gece yarısından sonra gördüm. Böylece kandırıldığımı anladım. Darbe girişiminden o zaman haberdar oldum. Bunun üzerine emrimdeki birliklerin kışlaya dönmesi için talimat verdim"

06 Mayıs 2019 Pazartesi 21:34
Sözde konsey üyesinden "Kandırıldım" savunması

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden eski tuğgeneral Özkan Aydoğdu, esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Olay tarihinde 2. Zırhlı Tugay Komutanı olan ve darbecilerin sözde atama listesinde İstanbul sıkıyönetim komutan yardımcısı olarak atanan Aydoğdu, isnat edilen suçlamaları kabul etmedi.

İddianameye karşı yaptığı ilk savunmada, soruşturma aşamasında itiraf içeren ifadelerini kabul etmediğini hatırlatan Aydoğdu, söz konusu beyanların kendisine ait olmadığını iddia etti.

Aleyhindeki tanık ve sanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını savunan Aydoğdu, firari eski albay Uzay Şahin ile 15 Temmuz'dan önce darbeye hazırlık toplantısı yapmadığını öne sürdü.

Darbe girişiminden saatler sonra haberdar olduğunu iddia eden Aydoğdu, "Sözde sıkıyönetim direktifini gece yarısından sonra gördüm. Böylece kandırıldığımı anladım. Darbe girişiminden o zaman haberdar oldum. Bunun üzerine emrimdeki birliklerin kışlaya dönmesi için talimat verdim." savunmasını yaptı.

İstanbul'daki darbe girişimini yönetmekle suçlandığını ifade eden Aydoğdu, şehirdeki darbe faliyetlerinin kontrölü dışında gerçekleştiğini, bu nedenle söz konusu eylemlerden sorumlu tutulamayacağını kaydetti.

Aydoğdu, savunmasına yarın kaldığı yerden devam edecek.

- İstanbul'da terör estirdi

İhanet girişiminden önce Aydoğdu'nun başkanlığında General Nurettin Baransel Kışlası 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında üç gün süren darbe toplantısı yapıldı.

Toplatıya, eski 1. Ordu Komutanı Kurmay Başkanı tuğgeneral Eyüp Gürler, Kuleli Askeri Lisesi Komutanı albay Mürsel Çıkrıkçı, 5. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı kurmay albay Uzay Şahin'in de aralarında bulunduğu 20 rütbeli katıldı. Alınan karar gereği darbeci Aydoğdu, İstanbul'daki ihanet girişimini bizzat yönetecekti.

Aydoğdu, darbe girişiminin ilk anlarında, Sabiha Gökçen Havalimanı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Boğaziçi Köprüsü'nün Anadolu Yakası, Üsküdar Çevik Kuvvet Amirliği, 1. Ordu Komutanlığı çevresi ve şehirdeki diğer önemli noktaların kontrolünü sağlayacaktı.

Darbe girişimi başlar başlamaz Aydoğdu, söz konusu noktalara zırhlı araçlarla yüzlerce asker çıkardı. İhanete karşı direnen vatandaşlar için acımaz emirler vererek 87 kişinin şehit edilmesine neden olan Aydoğdu, hazırlık aşamasında, "Doğru olduğuna inandığım bir emri uyguladım." diyecekti.

İstanbul'daki ana darbe davasının da sanığı olan Aydoğdu, 17 Nisan 2018'de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürme'' suçlarından 88 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.


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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 21:34
  1. FETÖ
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
  3. Genelkurmay çatı davası
  4. Tuğgeneral Özkan Aydoğdu
  5. Yurtta Sulh Konseyi

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