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Gündem Sözde kadın hakkı savunucuları 8 Mart'ta 'kargaşa' peşinde!
Gündem

Sözde kadın hakkı savunucuları 8 Mart'ta 'kargaşa' peşinde!

Ortak açıklama yapan bazı derneklerin kadın komisyonları koronavirüs salgınına 8 Mart'ta rağmen sokaklarda ve lanlarda olacaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 23:48:00 -
Sözde kadın hakkı savunucuları 8 Mart'ta 'kargaşa' peşinde!

Sözde kadın hakkı savunucusu birçok dernek, 8 Mart'ta alanlarda olacaklarını duyurdu.

Sokağa çıkmaya hazırlanıyorlar

Her 8 Mart'ta ellerine aldıkları ahlak dışı iğrenç pankartlarla 'hak' arayan, ezan ıslıklayarak Müslümanların sinir uçları ile oynayan sözde kadın savunucuları 8 Mart'ta sokağa çıkmaya hazırlanıyor.

Ortak açıklama yaptılar

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kadın komisyonları, düzenledikleri basın toplantısıyla 8 Mart'ta sokaklarda ve alanlarda olacaklarını açıkladı. Açıklamada, "Eşit ve özgür bir hayatı biz kadınlar kuracağız, 8 Mart'ta sokaklarda ve alanlarda olacağız." denildi. Öte yandan koronavirüsle mücadelede süreci sabote etmneyi kendine misyon edinen TTB'nin de bugüne kadar 'tam kapanma' isterken, '8 Mart'ta sokaklarda olacağız' demesi iki yüzlülüklerini ortaya çıkarttı.

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