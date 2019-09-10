Sözde ilçe sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'da 2, Mardin'de 1 terörist etkisiz hale getirildi - Mardin'de öldürülen teröristin, örgütün sözde Mardin Savur sorumlusu olduğu bildirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından, sözde Mardin Savur sorumlusu "Azad" kod adlı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Görese bölgesinde, Diyarbakır İl Jandarma ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Mardin'in Artuklu ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen ortak operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin ise "sözde Mardin Eyaleti" içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, Savur sorumlusu "Azad" kod adlı terörist olduğu belirlendi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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