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PKK/YPG'nin sözde içişleri bakanının kardeşi yakalandı

Afrin'de terör örgütünün ilçede sözde savunma ve içişleri bakanlığını yapan Hasan Bayram’ın kardeşi Kawa Muhammed Bayram Gaziantep’te yakalandı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:02
PKK/YPG'nin sözde içişleri bakanının kardeşi yakalandı

Gaziantep’te PKK/KCK/PYD silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında Afrin bölgesinin silahlı kanadından sorumlu Kawa Muhammed Bayram isimli teröristin illegal yollardan Gaziantep'e girdiği öğrenildi. Buradan Yunanistan'a gitmek için sahte pasaport temin etmeye çalışan şahıs, yapılan operasyon ile hücre evinde yakalandı.

Mersin ve Gaziantep İl Jandarma ekiplerinin müşterek olarak gerçekleştirdiği operasyonda şahsın Şahinbey İlçesi Bey Mahallesinde hücre evinde bulunduğu tespit edildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı TEM şube ve Şahinbey İlçesi Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu şahıs yakalanarak gözaltına alınan şahsın Afrin’in sözde İçişleri Bakanı Hasan Bayram’ın kardeşi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:02
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