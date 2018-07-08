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İspanya'da San Fermin 'festivali' başladı

Müslümanların Kurban Bayramı'na vahşet diyen zihniyetin, gelenek ve âdet olarak gördüğü sözde festival başladı. İspanya'nın ünlü boğa festivali San Fermin, Pamplona'da "kutlanmaya" başlandı. Yüzlerce kişi ve ağırlıkları 1 tona ulaşan boğaların ölümcül boynuzlarından kaçmaya çalıştı.

08 Temmuz 2018 Pazar 10:50
İspanya'da San Fermin 'festivali' başladı

İspanya'nın güneyinde bulunan Pamplona kentinde dünyanın en ünlü "festivallerinden" biri olan San Fermin başladı. Boğaların sokaklara salınması ve onlardan kaçmaya çalışanlardan oluşan "festival"de yine bilindik görüntüler ortaya çıktı.

"Festival"de boğalar 850 metrelik sokağa salındı, binlerce kişi boğalardan ve boynuzlarından kaçmaya çalıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Ağırlıkları bir tonu bulan hayvanlar, pamplona sokaklarına salınırken onlardan kaçmaya çalışanlar da izdihama neden oldu. Kimileri hayvanlardan kaçmayı başarırken, bazıları ise o kadar "şans"lı olamadı.

Hayvanların boynuz darbelerine maruz kalan 5 kişi yaralandı.

 

O yaralılardan biri de Fotoğraf karesindeki bu adam oldu. Sağlık ekipleri hemen yaralılara tedavi uygularken, durumunun ağır olduğu belirtilen birkaç kişi hastanede tedavi altına alındı.

TARTIŞMALI FESTİVAL

Festivali yakından takip eden sağlık ekipleri, boğa koşusu sırasında 5 kişinin yaralandığını açıkladı. San Fermin Festivali her yıl binlerce kişinin ilgisini çekse de doğal olarak hayvan hakları savunucuları tarafından şiddetle eleştiriliyor.

Hayvan hakları savunucuları boğaların koşu sonunda ulaştıkları arenada matadorlar tarafından yavaş ve acılı bir şekilde öldürülmelerine itiraz ediyor.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 10:50
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