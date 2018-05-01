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Sözde 'din adamı', çocuk istismarından yargılanacak

Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell, 1970'li yıllarda görev yaptığı Katolik kilisesinde çocuklara cinsel istismarda bulunduğu için yargılanacak.

01 Mayıs 2018 Salı 15:15
Sözde 'din adamı', çocuk istismarından yargılanacak

Kardinal Pell’in, çocuklara yönelik cinsel taciz suçlamalarının görüşüldüğü Melbourne Sulh Mahkemesi’ndeki karar duruşması bugün gerçekleşti.

Mahkeme Yargıcı Belinda Wallington, Avustralya’nın en kıdemli Katolik din adamı hakkındaki bazı suçlamalarda yeteri kadar delil bulunduğunu belirterek yargılanmasına hükmetti.

Mart ayında 30'tan fazla şahidin dinlendiği, bazı duruşmaların halka kapalı gerçekleştiği oturumlarda Kardinale hangi suçlamaların yöneltildiği bilinmiyor. Ancak halka açık duruşmalarda, Pell’in 1990'larda Melbourne’daki bir katedralin yanı sıra, 1970'lerde Victoria eyaletindeki bir sinemada ve yüzme havuzunda cinsel istismarda bulunduğu mahkemede gündeme geldi.

Öte yandan Pell’in yargılamasına neden olan suçlamalar mahkeme kararı ile gizli tutuluyor.

İDDİALARI REDDETTİ

Karar duruşmasına avukatı Robert Richter ile birlikte katılan Kardinal Pell, suçlamaları reddetti.

Ballarat kentinde gittiği ilkokulda 9 yaşındayken Katolik rahibin tacizine maruz kaldığını öne süren Phil Nagle,  Pell'in yargılanması kararı hakkında ''tarihi bir gün'' ifadesini kullandı.

Kararın, istismarcıların ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar adalet önüne çıkartılabileceğini gösterdiğini vurgulayan Nagle, ''Kardinalin bazı iddialardan yargılanacağından, hakim ve jüri önüne çıkacak olmasından dolayı rahatladık, her zaman iddiaların kabul edilmeyeceği endişesi vardı. Dünyanın üçüncü en güçlü adamı hakim ve jüri karşısına çıkarılacak bu tarihi bir gün.'' dedi.

Kardinal hakkında bazı suçlamaların düşmesinin ''hayal kırıklığı'' oluşturduğunu belirten Nagle, ''Genel olarak sonuç mutluluk verici, sayı veremiyoruz ama hakkındaki suçlamaların yarısından fazlasından yargılanacak.'' ifadelerini kullandı.

Pasaportuna el konulan ve kefaletle serbest kalan 76 yaşındaki Pell’in, ne zaman yargılanacağı yarın Melbourne Asli Ceza Mahkemesince kararlaştırılacak.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 15:15
  1. Melbourne Sulh Mahkemesi
  2. Vatikan Ekonomi Bakanı
  3. Avustralya Kardinali George Pell
  4. Çocuk Istismarı

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