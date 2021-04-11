Sözde demokrat Avrupa’da Müslümanların hakları sürekli kısıtlanıyor

Fransa’da İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Strazburg Belediyesi’nin Eyüp Sultan Camii’ne yapacağı yardımı gündeminde tutmaya devam ediyor. Bakan şimdi de Strazburg Belediyesi’nin aldığı yardım kararını bahane göstererek, belediyelerin camilere yönelik yardımını valilerin iznine bağlamak için harekete geçti.

İçişleri Bakanlığı tarafından Perşembe günü meclise sunulan tasarıya göre belediyelerin daha sıkı kontrol edilmesinin önü açılmak isteniyor. Bu yeni düzenlemeyle camilerin yardim taleplerini valilikler süzgeçten geçirebilecek. Yeni tasarının kabul edilmesi durumunda, belediyeler kendilerine yapılan her finans talebini valiliklere üç ay öncesinden bildirmek zorunda olacak. Böylelikle camilerin daha yakından incelenme fırsatının olacağı iddia ediliyor.

22 Mart 2021 tarihinde Srazburg Belediye Meclisi’nden Strazburg Eyüp Sultan Camii’nin inşaatı için 2,5 Milyon Euroluk maddi destek kararı çıkmış, başta İçişleri Bakanı olmak üzere, birçok siyasi bu karara tepki göstermişti. Son olarak Bas-Rhin Valiliği, yardım kararını mahkemeye taşıyacağını açıklamıştı.

Belediye Başkanı İçişleri Bakanı’na tepki göstermişti

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Yeşiller Partisinden olan Strazburg Belediyesinin 22 Mart’taki kararına karşı çıkarak, Grand-Est ve Bas-Rhin Valiliğinden yardım kararını idari mahkemeye sevk etmesini istemişti.

Strazburg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yazdığı mektupta Darmanin’in talebine itiraz ederek, söz konusu kararın Alsace-Moselle bölgesinin yerel hukukuna uygun olduğunu belirtmişti.