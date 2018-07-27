İzdivaç programlarında boy gösteren Birkan Key'in ablası öldürüldü

Rezil evlendirme programlarına sözde damat adayı olarak katılan Birkan Key'in ablası Kader Key (38), Bahçelievler'de silahlı saldırıya uğrayarak, öldürüldü.

Olay, 21 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında Bahçelievler'de meydana geldi. İddiaya göre, evlendirme programlarının ünlü damat adaylarından biri olan Birkan Key'in ablası Kader Key (38), sokakta yürüdüğü sırada Uğur G. (34) isimli bir erkeğin silahlı saldırısına uğradı. 6 el ateş ederek Kader Key'i ağır yaralayan Uğur G., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Kader Key, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu olaydan birkaç saat sonra Uğur G. yakalanarak, gözaltına alındı. Uğur G.'nin sorgusunun sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan iddiaya göre; eşinden ayrılan 2 çocuk annesi Kader Key ve Uğur G.'nin aralarında bir ilişki vardı. Kıskançlık yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma sırasında Uğur G. kadını silahla öldürdü.

Birkan Key, geçen yıl Adana merkezli 14 ilde internet üzerinden site kurup 700 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.