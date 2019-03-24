0553 313 94 23

Sözde başörtülü moda düşkünlerine Alptekin'den tepki: Müslüman değil Süslüman olurlar

Sonradan dindar bir hayat tarzını benimseyerek İslam'a yönelen oyuncu Yaşar Alptekin, başını kapatsa da tesettürün ağırlığını kavrayamayan, sözde tesettür modasını takip eden tayfaya, "Tesettür bu olamaz. Bu şekilde Müslüman değil ancak Süslüman olurlar. Böyle yaparak İslam’a zarar veriyorlar." dedi.

24 Mart 2019 Pazar 12:18
Sözde başörtülü moda düşkünlerine Alptekin'den tepki: Müslüman değil Süslüman olurlar

Oyuncu Yaşar Alptekin, birkaç sene önce İslam'a yönelmiş, hayat tarzını tamamen değiştirmişti. Bu yönelimiyle Müslümanların büyük sevgisini kazanan Alptekin, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu.

Cimin'in, "Türkiye’nin muhafazakarlaştığını düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap veren Yaşar Alptekin, tesettürün ağırlığına vurgu yaptı. Alptekin, "Tabii. Tesettürlü hanımlar bu kadar rahatlıkla sokakta dolaşamıyordu. Evlerinde oturuyorlardı. Özgür değillerdi. Şimdi ise kendi hayatlarını yaşayabiliyorlar. Böyle olması da gerek zaten. Muhafazakarlar mini etekli kadına karışmamalı. Mini etekli bir kadın da sakallı bir adama karışmamalı. Kadınlar, tesettürle harama karşı kendilerini korurlar. Bazı tesettürlü kadınlara bakıyorum; dudaklarda ruj, gözler sürmeli, koku yoğun, dapdaracık kıyafetler..." dedi.

"Ancak Süslüman olurlar"

Bunun tesettür olmadığını belirten Alptekin, "Bu şekilde Müslüman değil ancak Süslüman olurlar. Böyle yaparak İslam’a zarar veriyorlar." diye konuştu.

Sarığı neden çıkardı?

Günlük hayatında sarık sarmayı ve cübbe giymeyi bırakan Alptekin, bunun sebebini şöyle izah etti:

"İlk zamanlar tenhalarda yürür, insanlardan kaçardım. Beş yıl boyunca böyle dolaştım. Sonra Menzil tarikatına mensup bir ağabey “Bizi kisvemizden dolayı kabul etmiyorlar, dinlemiyorlar. Sen de bizim gibi dolaşırsan, seni de ciddiye almazlar. Namazını kıl ama böyle dolaşma” dedi. Ben yine ikna olmadım ama sonra yine vekil ağabey “Cat Stevens, Yusuf İslam olunca cübbe ve sarığa büründü ve hayranları onu takip etmeyi bıraktı. Fakat boksör Muhammed Ali, takım elbise ile dolaştı ve birçok insanın Müslüman olmasına vesile oldu. Sen Cat Stevens değil Muhammed Ali ol” deyince kafama yattı."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 12:18
  1. Yaşar Alptekin
  2. sarık
  3. süslüman

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mezitli’de engelliler için erişilebilir kent protokolü imzalandı
    1. Mezitli’de engelliler için..
    2. Yolda oluşan toza vatandaşlar su ile..
    3. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Maltepe’de..
    4. Dündar, kuş pazarını gezdi
    5. Adil Gevrek: "Yabancı sınırı Türk..
    6. Waffle nasıl yapılır? Waffle makinesi..
    7. Sol bacağındaki ağrı hayatını..
    8. Başkan Bakıcı Yeni Mahalle sakinleri..
    9. Valiz açıldı ve içinden "Metamfetamin"..
    10. Milli maç biletleri karaborsaya düştü
    11. Yağmur çamura rağmenseçim..
    12. İç çamaşırına gizlediği uyuşturucuyla..
    13. (Özel haber) Mehmet Helvacı: "Futbol..
    14. Biberin fiyatı dudak uçuklatıyor
    15. Miami Açık'a favorilerden erken veda
    16. Ayşebacı’da Avcı coşkusu
    17. Kadıköy'de karaya oturan teknedeki 6..
    18. Dülgeroğlu’ndan kamyon ve tır..
    19. Sözde başörtülü moda düşkünlerine..
    20. LGS başvuruları ne zaman başlayacak?..
    21. Sultanhisarlı kadınlar kefir ve yoğurt..
    22. Elektronikçi, mezar taşlarına granit..
    23. İşte Zillet İttifakı'nın terörle..
    24. Bekçiler ilk kez miting görevinde
    25. Sanders’ten Siyonist lobisini..
    26. Yeni Malatyaspor'da yeni transferlerin..
    27. Kumaştan Kur’an-ı Kerim sergisine..
    28. Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında anıldı
    29. Türk Ocaklarının 107. kuruluş yıldönümü
    30. 31 mart seçim günü yasakları ne zaman..
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında