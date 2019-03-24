Sözde başörtülü moda düşkünlerine Alptekin'den tepki: Müslüman değil Süslüman olurlar

Oyuncu Yaşar Alptekin, birkaç sene önce İslam'a yönelmiş, hayat tarzını tamamen değiştirmişti. Bu yönelimiyle Müslümanların büyük sevgisini kazanan Alptekin, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu.

Cimin'in, "Türkiye’nin muhafazakarlaştığını düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap veren Yaşar Alptekin, tesettürün ağırlığına vurgu yaptı. Alptekin, "Tabii. Tesettürlü hanımlar bu kadar rahatlıkla sokakta dolaşamıyordu. Evlerinde oturuyorlardı. Özgür değillerdi. Şimdi ise kendi hayatlarını yaşayabiliyorlar. Böyle olması da gerek zaten. Muhafazakarlar mini etekli kadına karışmamalı. Mini etekli bir kadın da sakallı bir adama karışmamalı. Kadınlar, tesettürle harama karşı kendilerini korurlar. Bazı tesettürlü kadınlara bakıyorum; dudaklarda ruj, gözler sürmeli, koku yoğun, dapdaracık kıyafetler..." dedi.

"Ancak Süslüman olurlar"

Bunun tesettür olmadığını belirten Alptekin, "Bu şekilde Müslüman değil ancak Süslüman olurlar. Böyle yaparak İslam’a zarar veriyorlar." diye konuştu.

Sarığı neden çıkardı?

Günlük hayatında sarık sarmayı ve cübbe giymeyi bırakan Alptekin, bunun sebebini şöyle izah etti:

"İlk zamanlar tenhalarda yürür, insanlardan kaçardım. Beş yıl boyunca böyle dolaştım. Sonra Menzil tarikatına mensup bir ağabey “Bizi kisvemizden dolayı kabul etmiyorlar, dinlemiyorlar. Sen de bizim gibi dolaşırsan, seni de ciddiye almazlar. Namazını kıl ama böyle dolaşma” dedi. Ben yine ikna olmadım ama sonra yine vekil ağabey “Cat Stevens, Yusuf İslam olunca cübbe ve sarığa büründü ve hayranları onu takip etmeyi bıraktı. Fakat boksör Muhammed Ali, takım elbise ile dolaştı ve birçok insanın Müslüman olmasına vesile oldu. Sen Cat Stevens değil Muhammed Ali ol” deyince kafama yattı."