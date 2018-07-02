Sözcü paçavrasının Silivri haberi de yalan çıktı!

Manşetinde 'Silivri'den en çok oy HDP'ye ve AKP'ye çıktı' haberine yer veren gazetenin okuyucularına yine yanlış bilgileri aktardığının ortaya çıkması uzun sürmedi.

Silivri'den oylar HDP ve Millet İttifakı'na gitti

Sonuçlara göre, Silivri'deki sandıkların hemen hepsinde HDP açık ara birinci sırada çıkarken, CHP ve Millet İttifakı'nın aldığı oy oranları da dikkatlerden kaçmadı.

Örneğin Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda HDP oyların yüzde 48.16'sını alırken Millet İttifakına çıkan oy oranı yüzde 46.32 oldu. AK Parti'nin bu sandıkta aldığı oy oranı ise yüzde 2.45'te kaldı.

Silivri 8 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda da benzer sonuçlar ortaya çıktı. Yüzde 43.33 ile HDP'nin ilk sırada yer aldığı sandıklardan CHP'ye yüzde 15.25, İyi Parti'ye ise yüzde 9.97 oranında oy çıktı.

Silivri'deki 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ise CHP yüzde 31.86 ile ilk sırada çıkarken, HDP'nin burada yüzde 30.27 oy oranına ulaştığı görülüyor. AK Parti'ye söz konusu sandıktan çıkan oy oranı ise sadece yüzde 5.8.

Silivri'deki oy oranlarının dağılımını gösteren tablo şöyle: