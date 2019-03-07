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Ertuğrul Akbay öldü

Sözcü'nün sahibi Burak Akbay'ın babası Ertuğrul Akbay tedavi gördüğü hastanede öldü.

07 Mart 2019 Perşembe 09:09
Ertuğrul Akbay öldü

Gazeteci Ertuğrul Akbay, bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

Ertuğrul Akbay kimdir?

Halit Ertuğrul Akbay, 1939 yılında doğdu. Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini de tamamladıktan sonra gazeteciliğe 1965 yılında Hürriyet spor servisinde başladı.

Daha sonra Günaydın'da yurt dışı muhabiri olarak çalıştı. 80’li yıllarda Gölge Adam adı ile röportajlar yaptı. 1985 yılında Gölge Adam gazetesini çıkardı.

8 Kasım 1989 tarihinde Gırgır ve Fırt dergilerini satın aldı. 2013 yılında "Yaş 75 Yolun Yarısı" adlı kitap yazdı. 

Ertuğrul Akbay, Sözcü'nün sahibi Burak Akbay'ın babasıdır. 

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:09
  1. Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
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YORUM YAZ

  • SözcüSözcü43 dk önce
    Eyy akit gazetesi. Onların yazdığı hayat hikayesini neden yazıyorsun. Gerçek hayat hikayesini yazda herkes bilsin bunların kim olduğunu

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