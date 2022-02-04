Sözcü'nün oyunu deşifre oldu! Her yıl aynı aylarda aynı yalanları söylüyorlar

Hükümet aleyhine yaptığı yalan dolu haberlerle gündeme gelen Sözcü Gazetesi’nin bir oyunu daha Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu tarafından deşifre edildi. Yapılan zamlarla ilgili her yıl aynı aylarda aynı manşetlerle okurlar üzerinden algı yapıldığını belirten Karahasanoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında Sözcü Gazetesi’nin yıllardır okuyucularına aynı yalan manşetleri verdiği tespit edildi.

"Her yıl aynı aylarda aynı yalanları söylüyorlar"

Programda Sözcü'nün 31 Ocak 2019'da attığı bir manşeti gösteren Karahasanoğlu, bugün de aynı başlıklarla benzer haberlerin okuyuculara sunulduğunu söyledi. Sözcü'nün bu yaptığını 'ahlaksızlık' olarak nitelendiren Karahasanoğlu, "Her yıl aynı aylarda aynı yalanları söyleyip, insanları karamsarlığa teşvik ediyorlar. İlaveten bu oyunları yapan hal mafyasını, üç tane çakalı da, ya siz yapın 15 liralık şeyi 20 liraya, 20 liralık şeyi 25 liraya, 5 liralık şeyi 10 liraya satın, biz size manşetlerden destek vereceğiz. Bu böyle diyeceğiz." dediklerini söyledi.