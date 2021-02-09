Sözcü kuyruğu dik tutma derdinde! 'Muharrem İnce ölmedi, içimizde yaşıyor'

Memleket Hareketi lideri Muharrem İnce dün CHP'den istifa ederek partileşme sürecini resmen başlattı. CHP'den istifa eden milletvekillerinin de partisine katılacağını belirten İnce, muhalefet partilerine zehir zemberek sözler sarf etti. CHP'nin içinde bulunduğu durumu özetleyen İnce, FETÖ ile düşüp kalkan, ABD Başkanı Joe Biden'ın ağzının içine bakıp Türkiye'de demokrasi getirmesini isteyenlerle bir arada olmayacağını söyledi.

Aynı zamanda Muharrem İnce, Cumhur İttifakı'na da dahil olmayacağını belirtti.

Sözcü ve Karar gibi AK Parti düşmanlığını zirveye taşıyan gazeteler ise, Muharrem İnce'nin muhalefete yönelik eleştirilerini görmezden geldi. İnce'nin konuşmasını haberleştiren Sözcü, "İstifa ediyorum, Cumhur İttifakı'yla işim olmaz" kısmını birinci sayfasına taşıyarak kuyruğu dik tutmaya çalıştı.

Karar da muhalefetin bölünmeyeceğini belirterek aynı tutumu sergiledi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Sözcü ve Karar gibi yandaş gazetelerin bu tutumları da masaya yatırıldı. Programda, Sözcü ve Karar'ın söz konusu haberleri, Muharrem İnce'nin halen muhalefetin yanında olduğunu belirtmek için yaptıkları ve "Hâlâ bizim yanımızda" algısı oluşturmaya çalıştıkları belirtildi.