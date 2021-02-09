  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sözcü kuyruğu dik tutma derdinde! 'Muharrem İnce ölmedi, içimizde yaşıyor'
Gündem

Sözcü kuyruğu dik tutma derdinde! 'Muharrem İnce ölmedi, içimizde yaşıyor'

Akit TV'de ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Sözcü'nün CHP'den istifa eden Muharrem İnce hakkındaki haberi de masaya yatırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 13:19:00 - 2021-02-09 13:21:51

Memleket Hareketi lideri Muharrem İnce dün CHP'den istifa ederek partileşme sürecini resmen başlattı. CHP'den istifa eden milletvekillerinin de partisine katılacağını belirten İnce, muhalefet partilerine zehir zemberek sözler sarf etti. CHP'nin içinde bulunduğu durumu özetleyen İnce, FETÖ ile düşüp kalkan, ABD Başkanı Joe Biden'ın ağzının içine bakıp Türkiye'de demokrasi getirmesini isteyenlerle bir arada olmayacağını söyledi.

Aynı zamanda Muharrem İnce, Cumhur İttifakı'na da dahil olmayacağını belirtti.

Sözcü ve Karar gibi AK Parti düşmanlığını zirveye taşıyan gazeteler ise, Muharrem İnce'nin muhalefete yönelik eleştirilerini görmezden geldi. İnce'nin konuşmasını haberleştiren Sözcü, "İstifa ediyorum, Cumhur İttifakı'yla işim olmaz" kısmını birinci sayfasına taşıyarak kuyruğu dik tutmaya çalıştı.

Karar da muhalefetin bölünmeyeceğini belirterek aynı tutumu sergiledi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Sözcü ve Karar gibi yandaş gazetelerin bu tutumları da masaya yatırıldı. Programda, Sözcü ve Karar'ın söz konusu haberleri, Muharrem İnce'nin halen muhalefetin yanında olduğunu belirtmek için yaptıkları ve "Hâlâ bizim yanımızda" algısı oluşturmaya çalıştıkları belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte bu bir ihanettir! Üç üniversite bakın nasıl bir skandala imza attı! BU SKANDALA KİM ‘DUR’ DİYECEK?
Gündem

İşte bu bir ihanettir! Üç üniversite bakın nasıl bir skandala imza attı! BU SKANDALA KİM ‘DUR’ DİYECEK?

Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ziyaretinde haddini aşan ifadeler kullanırken, Türkiye’deki bazı üniversi..
Merkel'den Doğu Akdeniz açıklaması
Dünya

Merkel'den Doğu Akdeniz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmenin ardından Almanya Federal Hükümet Basın ve Enformasyon Bürosu (BPA) görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Boğaziçi' çağrısı: 'Adını Büyük Doğu Üniversitesi yapalım'
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Boğaziçi' çağrısı: 'Adını Büyük Doğu Üniversitesi yapalım'

Eski Bahçelievler Belediye Başkanı Yazar Muzaffer Doğan, Prof Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını bahane eden grupların provokasyonu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay