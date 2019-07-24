İbrahim Kalın James Jeffrey ile görüştü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Görüşmeden sonra açıklama yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Açıklama bekleniyor Kalın-Jeffrey görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden bir açıklama yapılması bekleniyor.

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