İbrahim Kalın James Jeffrey ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Görüşmeden sonra açıklama yapılması bekleniyor.24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:10
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Açıklama bekleniyor
Kalın-Jeffrey görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden bir açıklama yapılması bekleniyor.
YORUM YAZ