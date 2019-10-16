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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü açıklama yapıyor...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor

16 Ekim 2019 Çarşamba 19:24
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü açıklama yapıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulunuyor…

Sözcü Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Barış Pınarı Harekatı, birçok oyunu eş zamanlı olarak bozmuştur.

Harekatta kısa sürede büyük başarı elde edildi.

PKK uluslararası güçlerin kullandığı bir maşadır.

Yaptırım tehditleri, kınamalar bizi haklı davamızdan vazgeçirmeyecektir.

DEAŞ ile mücadele zayıflamayacaktır

Barış Pınarı Harekatı'nı lekelemeye çalışanlar, Suriye'deki piyonları mevzi kaybettiği için sinirli, öfkeli ve komik halde bulunmaktadır.

Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı konusunda eleştirenlere DEAŞ'lıları kimlerin neden bıraktığını sormak en tabii hakkımızdır."

Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşana kadar, hız kesmeden devam edecektir.

Birilerinin palazlandırdığı, yıllardır ortalığı istila eden, binlerce insanın kanına giren bu terör örgütünü (DEAŞ) Türkiye'ye fatura etmeye kalkmak, sorumluluğu Türkiye'ye yıkmaya çalışmak asla kabul edilebilir bir şey değildir.

Biz 4 milyona yakın Suriyeli mülteciye ülkemizde ev sahipliği yaparken, yaklaşık 3 milyona yakın Suriyeli'ye de Suriye tarafında yardım ediyoruz. Yani 7 milyona yakın Suriyeli, Türkiye'nin koruması altında bulunuyor. Bu Suriye nüfusunun yaklaşık üçte birine tekabül ediyor. Bunu yapabilen başka bir ülke var mı?

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 19:24
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