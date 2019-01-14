Sözcü Gazetesi son dakika kayyum mu atanacak? Sözcü Gazetesi kapatılacak mı?

AK Parti muhalifi yapayım derken bazı çevrelerin sözcülüğünü yapan Sözcü Gazetesi hakkında son dakika iddiası geldi. İddia sahibi ise Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük. Peki Cem Küçük'ün Sözcü gazetesine yönelik iddiası ne? Sözcü Gazetesi'ne son dakika kayyum mu atanacak? Sözcü Gazetesi kapatılacak mı? işte Cem Küçük'ün Sözcü hakkındaki o iddiası...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sözcü Gazetesi'nde suça karıştığı iddia edilen aralarında gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da bulunduğu 4 isim hakkında geçtiğimiz yıl dava açılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca Sözcü gazetesinin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı ve İnternet Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin hakkında yürütülen soruşturma tamamlamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteci Uğur Dündar ve Saygı Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında yürütülen soruşturma sonucunda ise takipsizlik kararı vermişti.

"Sözcü Gazetesi'ne Kayyum atanacak"

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında Sözcü gazetesine kayyum atanacağını iddia etti. Küçük, "Yargılanacaksınız ve yaptıklarınızın hukuki bedelini ödeyeceksiniz. Sözcü'ye de kayyum gelecek. Tarihin çöplüğündeki yerinizi de alacaksınız. İddiaya var mısınız?" ifadesini kullandı. Cem Küçük şöyle devam etti: “Şu an hukuken Sözcü ile Zaman ya da Bugün gazetesi arasında fark yok.” diyen Cem Küçük, “6415 Sayılı Terörizmin Finansmanı Yasası’nın 4. Maddesi’nin ilk 3 bendi bunu net şekilde ortaya koyuyor. 17-25 Aralık’ta FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım eden, MİT tırlarında “Türkiye teröristlere destek oldu” algısına zemin hazırlayan Sözcü gazetesine kayyum gelmesi kanun gereği.”