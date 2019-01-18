Sözcü gazetesi yazarları hakim karşısında

İSTANBUL (AA) - Sözcü gazetesinin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın, "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, yazar Necati Doğru, gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, internet haber koordinatörü Yücel Arı ve internet genel yayın yönetmeni Mustafa Çetin katıldı. Gazetenin yazarlarından Emin Çölaşan'ın da Ankara'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılımı sağlandı. Duruşmayı, Gürsel Tekin ve Muharrem Erkek'in de aralarında bulunduğu bazı CHP milletvekilleri de izledi.

Duruşmada ilk olarak SEGBİS ile bağlantı sağlanan sanık Emin Çölaşan savunma yaptı. FETÖ ile hayatı boyunca uzaktan yakından ilgisinin olmadığını söyleyen Çölaşan, "42 yıllık gazeteciyim. Onlar hakkında yüzlerce yazı yazdım. Beni defalarca mahkemeye verdiler. FETÖ'cü olarak karşınızda olmak rencide edici. Reddediyorum." dedi.

Yazdığı yazılardan üçünün soruşturma konusu olduğunu, iki yazısıyla ilgili takipsizlik kararı verildiğini ve bir yazısı nedeniyle bu davanın açıldığını aktaran Çölaşan, yazısının binlerce yazı içinden cımbızla çekildiğini, cezaevinden Mayıs 2017'de mektup gönderen bir kadınla ilgili olduğunu ve kadının çocuklarından koparılmış olmasını eleştirdiğini ifade etti.

Duruşma, sanıklardan Metin Yılmaz'ın savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 5 sanığın ''FETÖ silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, Sözcü gazetesinin, özellikle FETÖ'nün silahlı terör örgütü olduğunun anlaşılmasından sonra ve bugüne kadar ilerleyen süreçte, örgüt amaçları ve stratejisi çerçevesinde faaliyete giriştiği, buna yönelik eylemlerde bulunduğunun anlaşıldığı öne sürülüyor.