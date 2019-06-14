0553 313 94 23

Sözcü Gazetesi davası karar için ertelendi

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ve yazarlarının FETÖ’den yargılandığı davada mahkeme savunmaları için son kez ek süre vererek duruşmayı karar için erteledi.

14 Haziran 2019 Cuma 21:47
Sözcü Gazetesi davası karar için ertelendi

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ve yazarlarının FETÖ’den yargılandığı davada mahkeme savunmaları için son kez ek süre vererek duruşmayı karar için erteledi.


Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ve içlerinde gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’ın da bulunduğu 9 gazete çalışanının FETÖ’den yargılanmasına devam edildi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıklar Necati Doğru, Metin Yılmaz, Yonca Yücekaleli, Mustafa Çetin, Mediha Olgun, Yücel Arı ve Gökmen Ulu hazır bulundu. Sanık yazar Emin Çölaşan duruşmaya Ankara Adliyesi’nden SEG-BİS’le bağlandı. Duruşmada CHP milletvekilleri Muharrem Erkek, Umut Oran ve Mahmut Tanal, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Gazeteci Uğur Dündar, CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, sanıklar ve avukatlar da izleyici olarak yer aldı.


Duruşmada savunmasını yapan Sözcü Gazetesi yazarı sanık Necati Doğru, “Ben 44 yıllık gazeteciyim. Mahkeme binalarına çok tanıdık bir insanım. Ben 3 yazımda FETÖ’yü nasıl aklamışım. Bununla ilgili iddianamede tereddütsüz kanıt olması lazım. FETÖ’cüler yazımı okumuş da ‘Aaa Necati bizi aklamış, darbe yapalım mı’ demişler. Savcılar, FETÖ örgütünden haberli olduğuma dair kurgu yapıyor. Kanıt olarak yazdığım cümleler gösteriliyor. En çok üstünde durdukları cümle ‘naylon darbeciler.’ Gazetecilik muhalefet mesleğidir. Ben hep muhalefet yazan bir insan oldum. Bu yüzden 9 gazete değiştirdim. Sözcü Gazetesini laikler okuyor, Atatürkçüler okuyor. FETÖ’yü aklayacak bir kelime yazsam, okurlar beni yıkarlar. Ben iktidarın da iktidara gelmek isteyenlerin de uşağı olmadım. Benim ne ahlakım, ne hayatım FETÖ’nün yanından geçemez. Benim şerefli yaşama hakkımı elimden almayın. Beraatimi istiyorum” şeklinde konuştu.



“Hiçbir örgüte bağlı değilim”


Duruşmada savunmasını yapan gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ise “Biz profesyonel gazeteciyiz. Biz taraf tutmayız. Biz halk ne istiyorsa onları yazar, halka veririz. Haber, haberdir. Haber suç aleti olabilir mi? Hiçbir örgüte bağlı değilim. Yapılan haberler size göre suçsa yapacak bir şeyim yok. Beraatimi talep ediyorum” dedi.


Yılmaz’ın ardından savunmasını yapan Yücel Arı da, “Kendi kendime savunma yazayım dedim ve yazmaktan vazgeçtim. Üstüme atılan suçları reddediyorum” ifadelerini kullandı.


Savunmalarını yapmaları için söz verilen sanıklar Mustafa Çetin ve Yonca Yücekaleli savunmalarını hazırlamak için ek süre talep ettiler.


Sanıkların savunmalarının ardından söz alan Avukat İsmail Yılmaz, “Yargı Reformu paketindeki bazı düzenlemelerin basın davasıyla ilgili olduğunu düşünmekteyim. Bu yüzden duruşmanın Eylül-Ekim aylarına alınmasını talep ediyorum” diye konuştu.


Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa Çetin, Yonca Yücekaleli’ye ve savunma yapmayan avukatlara savunma için ek süre verdi. Mahkeme, sanık Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay’ın hakkındaki yakalanma emrinin devamına karar vererek, duruşmayı 4 Eylül tarihine erteledi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 21:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF Süper Kupa 7 Ağustos’ta Ankara’da oynanacak
    1. TFF Süper Kupa 7 Ağustos’ta Ankara’da..
    2. Selin ortasında kalan motosikletlinin..
    3. Cezaevi firarisinin uyuşturucu..
    4. Sözcü Gazetesi davası karar için..
    5. Sinoplu vatandaştan 23 Haziran şiiri
    6. Gaziosmanpaşa’da İmamoğlu mitingine..
    7. AB üyesi Güney Avrupa ülkelerinin..
    8. Başkan Soyer, Göztepe için net konuştu
    9. Arkadaşına kurşun yağdırdı
    10. BDDK'dan suç duyurusunda bulunulduğuna..
    11. Aşırı yağış nedeniyle yol çöktü,..
    12. MEB'den lise son öğrencilerine flaş af!
    13. Sulama kanalına düşen çocuk hayatını..
    14. Halk otobüsü şoförü direksiyon başında..
    15. Sığındıkları ağaca yıldırım düştü, 20..
    16. Türk Jandarma’sı 180 yaşında
    17. Macaristan-Sırbistan doğal gaz..
    18. “Mavi Bayrak” alan işletmelere..
    19. Belediye Kreşi öğrencileri,..
    20. Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar firar..
    21. Kastamonu’da jandarma teşkilatı,..
    22. Ayvalık polisinden çiftliğe Hint..
    23. Kavga ettiği şahsın aracını çalıştırıp..
    24. MHP Genel Başkanı Bahçeli İstanbul'da
    25. Guterres'ten ABD-İran gerilimine..
    26. "Dünyada mavi bayrak sayısı olarak..
    27. Hafta sonu hava nasıl olacak?..
    28. Transfer dönemi 17 Haziran’da başlıyor
    29. Siirt’te binanın çatısına yıldırım..
    30. Binali Yıldırım'dan öğrencilere bir..
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    "Sen Amerika'dan kaç para aldın da bu haberi yaptın!"
    "Sen Amerika'dan kaç para aldın da bu haberi yaptın!"