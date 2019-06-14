Sözcü Gazetesi davası karar için ertelendi

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ve yazarlarının FETÖ’den yargılandığı davada mahkeme savunmaları için son kez ek süre vererek duruşmayı karar için erteledi.

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ve içlerinde gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’ın da bulunduğu 9 gazete çalışanının FETÖ’den yargılanmasına devam edildi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıklar Necati Doğru, Metin Yılmaz, Yonca Yücekaleli, Mustafa Çetin, Mediha Olgun, Yücel Arı ve Gökmen Ulu hazır bulundu. Sanık yazar Emin Çölaşan duruşmaya Ankara Adliyesi’nden SEG-BİS’le bağlandı. Duruşmada CHP milletvekilleri Muharrem Erkek, Umut Oran ve Mahmut Tanal, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Gazeteci Uğur Dündar, CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, sanıklar ve avukatlar da izleyici olarak yer aldı.

Duruşmada savunmasını yapan Sözcü Gazetesi yazarı sanık Necati Doğru, “Ben 44 yıllık gazeteciyim. Mahkeme binalarına çok tanıdık bir insanım. Ben 3 yazımda FETÖ’yü nasıl aklamışım. Bununla ilgili iddianamede tereddütsüz kanıt olması lazım. FETÖ’cüler yazımı okumuş da ‘Aaa Necati bizi aklamış, darbe yapalım mı’ demişler. Savcılar, FETÖ örgütünden haberli olduğuma dair kurgu yapıyor. Kanıt olarak yazdığım cümleler gösteriliyor. En çok üstünde durdukları cümle ‘naylon darbeciler.’ Gazetecilik muhalefet mesleğidir. Ben hep muhalefet yazan bir insan oldum. Bu yüzden 9 gazete değiştirdim. Sözcü Gazetesini laikler okuyor, Atatürkçüler okuyor. FETÖ’yü aklayacak bir kelime yazsam, okurlar beni yıkarlar. Ben iktidarın da iktidara gelmek isteyenlerin de uşağı olmadım. Benim ne ahlakım, ne hayatım FETÖ’nün yanından geçemez. Benim şerefli yaşama hakkımı elimden almayın. Beraatimi istiyorum” şeklinde konuştu.

“Hiçbir örgüte bağlı değilim”

Duruşmada savunmasını yapan gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ise “Biz profesyonel gazeteciyiz. Biz taraf tutmayız. Biz halk ne istiyorsa onları yazar, halka veririz. Haber, haberdir. Haber suç aleti olabilir mi? Hiçbir örgüte bağlı değilim. Yapılan haberler size göre suçsa yapacak bir şeyim yok. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Yılmaz’ın ardından savunmasını yapan Yücel Arı da, “Kendi kendime savunma yazayım dedim ve yazmaktan vazgeçtim. Üstüme atılan suçları reddediyorum” ifadelerini kullandı.

Savunmalarını yapmaları için söz verilen sanıklar Mustafa Çetin ve Yonca Yücekaleli savunmalarını hazırlamak için ek süre talep ettiler.

Sanıkların savunmalarının ardından söz alan Avukat İsmail Yılmaz, “Yargı Reformu paketindeki bazı düzenlemelerin basın davasıyla ilgili olduğunu düşünmekteyim. Bu yüzden duruşmanın Eylül-Ekim aylarına alınmasını talep ediyorum” diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa Çetin, Yonca Yücekaleli’ye ve savunma yapmayan avukatlara savunma için ek süre verdi. Mahkeme, sanık Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay’ın hakkındaki yakalanma emrinin devamına karar vererek, duruşmayı 4 Eylül tarihine erteledi