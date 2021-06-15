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Korona Virüs Sözcü gazetesi aşı seferberliğini baltalarken neredeydin İzmir Tabip Odası?
Korona Virüs

Sözcü gazetesi aşı seferberliğini baltalarken neredeydin İzmir Tabip Odası?

Türkiye koronavirüsle olduğu kadar aşılamada da büyük başarı elde ederken İzmir Tabip Odası, okul ve camilerin de aşı merkezi haline getirilmesi gerektiği görüşünü dile getirdi. Kemalist Sözcü gazetesi ise 3 ay önce camilerde aşılama yapılmasını sert bir dille eleştiriyordu.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 13:31:00 -
Sözcü gazetesi aşı seferberliğini baltalarken neredeydin İzmir Tabip Odası?

 yeniakit.com.tr 

Türkiye koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmalarında da büyük bir başarı kaydetti.

Aşılamalar hızla gerçekleştirilirken İzmir Tabip Odası, aşılama hızının giderek artmasıyla hastane ve aile sağlığı merkezlerinde yoğunluk oluşması üzerine okul ve camilerinde aşı merkezi olması çağrısını yaptı.

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, "Yüksek hızda aşılama ve kalabalıkların önüne geçilebilmesi için camiler, okullar ve fabrikalar aşı merkezlerine dönüştürülebilir. Günlük bir milyon aşılama ile üç ayda yüzde 75-80 aşılama oranına ulaşabiliriz" dedi.

Sözcü bu haberi yaparken neredeydiniz?

Ancak kemalist Sözcü gazetesi ise 3 ay önce imza attığı bir haberinde camilerde aşı yapılmasına sert bir dille karşı çıkıyordu.

“Cami bahçesinde randevusuz aşı olur mu?” başlıklı haberde Kadıköy Müftülüğü Moda Camii’nde asılan aşı duyurusu hedef alınmıştı. Sözcü gazetesi bu haberlerle Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesini baltalamaya çalışırken İzmir Tabip Odası ise sessizliğe bürünmüştü.

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