0553 313 94 23

Bekir Coşkun'un Kılıçdaroğlu'na isyanı: Lütfen çek git!

CHP 24 Haziran seçimlerinde parlamentoda kan kaybederken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İnce, kazanamasa da partisinden yüksek oy aldı. Erdoğan karşısında 9’uncu hezimetini yaşayan Kılıçdaroğlu’na koltuğunu İnce’ye bırakması söylendiği halde koltuğa yapışması, CHP’lilere bile isyan ettirdi. Sözcü yazarı Bekir Coşkun, Kılıçdaroğlu’na, “Lütfen çek git artık” diye seslendi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 16:30
Bekir Coşkun'un Kılıçdaroğlu'na isyanı: Lütfen çek git!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerinden sonra partisinin genel merkezinde protesto edildi.

Muharrem İnce'nin genel başkanlık koltuğuna oturmasını isteyen partililer, disiplin kılıcının çekilmesiyle bastırıldı.

CHP Lideri'ne tepkiler dinmek bilmedi. Son günlerde Sözcü yazarlarının da hedefinde Kılıçdaroğlu var.

Yılmaz Özdil'in istifa çağrısından sonra Bekir Coşkun da konuyu köşesine taşıdı.

Her seçim, her yenilgiden sonra benzer bir yazı kaleme alan Bekir Coşkun, herkesin suçlu gösterildiğini, bir tek Kemal Kılıçdaroğlu'nun suçsuz sayıldığını belirtti.

"MUHARREM İNCE BİLE..."

Coşkun, yazısında şu ifadeleri kullandı: "Muharrem İnce bile suçlu: CHP yüzde 22 oy almışken, yüzde 30 oy alınca Kemal Amca 'Yeterli oyu alamadı' dedi…

Tek suçsuz var: Kemal Kılıçdaroğlu

"LÜTFEN ÇEK GİT ARTIK"

Hepimiz biliyoruz ki seçimde hile vardı… Sonuçta rejim değişti, parlamenter sistem gitti, kuvvetler ayrılığı kalktı, Atatürk cumhuriyeti bitti, hala bir şey olmamış gibi yapıyor… Lütfen çek git artık…"

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 16:30
  1. Bekir Coşkun
  2. Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını istedi
  3. kemal kılıçdaroğlu
  4. muharrem ince

YORUM YAZ

  • İBRAHİMİBRAHİM10 sa önce
    sn bekir coşkun siz yanlış kişiye lütfen git diyorsun okyanusa dönerek lütfen bu zatı bu koltuktan alın diye sesleneceksiniz, kendisi gelmediği için kendiside gidemez, daha çarkçı birini bulurlarsa o zaman değiştirirler.
  • Yeni ümitlerYeni ümitler4 sa önce
    Üzülme .... bekir, Abdül Şener geldi, kurtaracak sizin ...
  • Bekir işine bak lenBekir işine bak len4 sa önce
    Sözcü de ne bak oluyor ki? Sözcüyü siliyim! Kemal duracak orada, o kadar; lâzım bize daha o orada...
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 12 sa önce
    KoltuğudaVerin, Belki, O Zaman Gider.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sivasspor Dinamo Kiev'in genç yıldızı Mykola Shaparenko'ya kanca attı!
  1. Sivasspor Dinamo Kiev'in genç yıldızı..
  2. Babel'in menajeri konuştu! 'Teklif..
  3. Galatasaray'a geri dönüyor! Teklif..
  4. Porto resmen açıkladı! Aboubakar...
  5. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan..
  6. Erzurumspor'da Zeki Yavru sesleri!
  7. Fuat Sezgin'in 45 bin kitabına Almanya..
  8. Adı Fenerbahçe ile anılan Jack..
  9. Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası..
  10. 20 gündür keyfi olarak gözaltında..
  11. Yıldız futbolcudan transfer..
  12. CHP'nin Meclis'e soktuğu vekilden..
  13. Türkiye'deki sistem idam cezasına..
  14. 'Suriyeliler gitsin diyenler, Avrupalı..
  15. Seneye üniversiteli olacak
  16. AYM'den CHP'nin OHAL başvurusuna ret!
  17. Yeni Aile Bakanı o mu olacak?
  18. Spiker Zafer Kiraz artık TRT'de yok
  19. Kontrolden çıkan otomobil iş yerine..
  20. Çocuğunuz çekingense...
MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!
MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!
CHP yine karışacak! Kılıçdaroğlu'nun oyunu ortaya çıktı
CHP yine karışacak! Kılıçdaroğlu'nun oyunu ortaya çıktı
CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde
CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde
Çakıcı tehdit etmişti... O gazeteci sessizliğini bozdu!
Çakıcı tehdit etmişti... O gazeteci sessizliğini bozdu!
Erdoğan seçim öncesi vaat etmişti! İlki açıldı
Erdoğan seçim öncesi vaat etmişti! İlki açıldı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Seçime 3 gün kala FETÖ'den alçak talimat
Seçime 3 gün kala FETÖ'den alçak talimat
Arap ülkeleri neyin peşinde? 3 ülkeden İsrali'e 'Erdoğan' uyarısı
Arap ülkeleri neyin peşinde? 3 ülkeden İsrali'e 'Erdoğan' uyarısı