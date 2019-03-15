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Sözcü çalışanlarının FETÖ davasının görülmesine devam edildi

Sözcü gazetesi imtiyaz sahibi Burak Akbay, yazar Emin Çölaşan ve çalışanlarının yargılandığı FETÖ davasının görülmesine devam edildi.

15 Mart 2019 Cuma 12:35
Sözcü çalışanlarının FETÖ davasının görülmesine devam edildi

Sözcü gazetesi imtiyaz sahibi Burak Akbay, yazar Emin Çölaşan ve çalışanlarının yargılandığı FETÖ davasının görülmesine devam edildi. Duruşmada sanık avukatları kapının önünde bulunan duruşma listesinde yer alan "terör örgütü kurmak ve yönetmek" ibaresine itiraz etti.


Sözcü gazetesinin imtiyaz sahibi Burak Akbay, yazar Emin Çölaşan ve 7 Sözcü çalışanına yönelik ‘silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme’ suçundan açılan FETÖ davasının görülmesine devam edildi.


İstanbul 37 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulunurken sanıklardan Emin Çölaşan ise Ankara Ağır Ceza Mahkemesinden SEGBİS sistemi ile duruşmaya bağlandı. Davanın firari sanıklarından Burak Akbay ise duruşmaya katılmadı.


Duruşmada yeni görevlendirilen Cumhuriyet savcısı, dosyanın kapsamlı olması nedeniyle esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için mahkemeden süre talep etti.



Duruşma listesindeki ‘örgüt kurma’ ibaresine itiraz


Sanık avukatları, savunmalarının devamında duruşma salonunun kapısında bulunan duruşma listesine itiraz etti. Duruşma listesinde yer alan ‘terör örgütü kurmak veya yönetmek’ suçunun işlenmediğini iddia eden sanık avukatları, duruşma listesindeki bu ibarenin düzeltilmesini talep etti.



"Babasının cenazesine bile katılamadı"


Savunma yapan sanıklar avukatı Ceren Yakışır ise müvekkili Burak Akbay hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını talep etti. Avukat Yakışır, müvekkilinin, babasının cenazesine bile katılamadığını ve bunun üzücü bir durum olduğunu ifade etti. Sanık avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyetince ara karar için duruşmaya ara verildi.


Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Burak Akbay hakkında yakalama kararının kaldırılması yönündeki talebi reddetti.


Duruşma Cumhuriyet Savcısının mütalaasını hazırlaması için ertelendi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 12:35
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