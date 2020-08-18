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Medya Sözcü
Medya

Sözcü

Sözcü Gazetesi kimin? Muhalif gazeteler arasında yer alan Sözcü’nün ne zaman kim tarafından kurulduğu merak ediliyor. Sözcü, kapanan Gözcü Gazetesi’nin isim haklarının alınmasıyla 2007 yılında açıldı. Ulusal gazeteler arasında yer alan Sözcü aynı zamanda internet üzerinden de yayın yapıyor. Sözcü Gazetesi kimin? Sözcü Gazetesi yayın politikası? Sözcü Gazetesi tirajı kaç?

Yeniakit Publisher
2020-08-18 15:25:00 -
Sözcü

Sözcü Gazetesi, kapatılan Gözcü Gazetesi'nin isim haklarının alınmasıyla 27 Haziran 2007'de yayın hayatına başladı. Muhalif haberleriyle tanınan Sözcü Gazetesi’nin genel yayın yönetmesi ise Metin Yılmaz’dır. Peki, Sözcü Gazetesi imin?

Sözcü Gazetesi sahibi

Sözcü Gazetesi’nin imtiyazı Burak Akbay’a ait. Muhalif kesimin daha çok tercih ettiği Sözcü Gazetesi tirajı yüksek gazetelerdendir.

Sözcü’nün yazarları kim?

Sözcü Gazetesi ve sozcu.com.tr üzerinden yayın yapan gazetenin pek çok yazarı bulunuyor.

Sözcü yazarları arasında Emin Çölaşan, Uğur Dündar, Rahmi Turan, Bekir Coşkun,  Zeynep Gürcanlı, Yılmaz Özdil, Necati Doğru, Saygı Öztürk, Soner Yalçın, Deniz Zeyrek, Ege Cansen, Çiğdem Token, Murat Muratoğlu, Nedim Türkmen, Sezgin Özcan, Emre Özpeynirci, Sinan Meydan, Serpil Yılmaz, Ayşe Sucu. Yekta Güngör Özden, Aytunç Erkin, Sultan Uçar, Dinçer Güner yer alıyor.

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