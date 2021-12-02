Söz yemek yaşam tarzları olmuş! Muharrem İnce 'daha gelmem' dediği Haber Global'de

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 29 Mayıs 2020 tarihinde Haber Global canlı yayınına katılmıştı. Kanal, İnce yayındayken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına bağlanmıştı.

'Bir daha gelmeyeceğim'

Konuğu olduğu yayının kesilmesine sinirlenen İnce, canlı yayını terk ederek, "Ben bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim. Ben gururumla kimseyi oynatmam. 35 televizyonda Erdoğan konuşuyor, onun karşısında iki sene önce rakip olmuş birisiyim ben. Kendi kendinize devam edin arkadaşlar. Bu saygısızlıktır. Türkiye bunu hak etmiyor." demişti.

Sözünü yedi, yine gitti!

Sözünü yiyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bu akşam sözünü yiyerek, Haber Global'daki Siyaset Özel programına katıldı.