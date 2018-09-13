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SÖZ dizisinin yeni sezon sürpriz oyuncusu kim olacak?

Askeri dizi severlerin merakla takip ettiği SÖZ dizisinin yeni sezonunda sürpriz bir oyuncuyla anlaşıldığı açıklandı. İşte cazibelikadin.com un yaptığı haberin detayları.

13 Eylül 2018 Perşembe 14:24
SÖZ dizisinin yeni sezon sürpriz oyuncusu kim olacak?

Cazibeli Kadın'ın haberine göre Star TV’nin sevilen dizisi Söz oyuncu kadrosuna yeni bir isim ekleyerek yeni sezona merhaba diyor.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Söz dizisinin kadrosunun yeni ismi Deniz Baysal oldu. Deniz Baysal, dizide Savcı Derya karakterine hayat verecek.  Başarılı oyuncunun canlandıracağı Derya karakterinin korkusuz, gözüpek ve başarılı Cumhuriyet Savcısı olduğu belirtildi.  Ayrıca Deniz Baysal ile birlikte Söz dizisine Ece Ceşmioğlu ve Sarp Akkaya gibi ünlü oyuncular da dahil oldu.

Kaynak : Cazibeli Kadın - Söz’ün yeni oyuncusu kim?

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 14:24
  1. Deniz Baysal
  2. Sarp Akkaya
  3. Ece Ceşmioğlu
  4. Star TV
  5. Söz Dizisi

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