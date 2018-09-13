SÖZ dizisinin yeni sezon sürpriz oyuncusu kim olacak?

Cazibeli Kadın'ın haberine göre Star TV’nin sevilen dizisi Söz oyuncu kadrosuna yeni bir isim ekleyerek yeni sezona merhaba diyor.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Söz dizisinin kadrosunun yeni ismi Deniz Baysal oldu. Deniz Baysal, dizide Savcı Derya karakterine hayat verecek. Başarılı oyuncunun canlandıracağı Derya karakterinin korkusuz, gözüpek ve başarılı Cumhuriyet Savcısı olduğu belirtildi. Ayrıca Deniz Baysal ile birlikte Söz dizisine Ece Ceşmioğlu ve Sarp Akkaya gibi ünlü oyuncular da dahil oldu.

Kaynak : Cazibeli Kadın - Söz’ün yeni oyuncusu kim?