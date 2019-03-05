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Akhisarspor soyunma odasında kavga! Yıldız isim kadro dışı bırakıldı

Alanyaspor maçında oyundan alınan Akhisarsporlu Josue, soyunma odasında takım arkadaşlarıyla birbirine girdi.

05 Mart 2019 Salı 17:14
Akhisarspor soyunma odasında kavga! Yıldız isim kadro dışı bırakıldı

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u evinde geriden gelip 3-1 yenerek umut tazeleyen son sıradaki Akhisarspor'da kaleci Fatih Öztürk'ün ardından Josue de kadro dışı bırakıldı.

Türkiye'deki kariyerinde daha önce Bursaspor, Galatasaray ve Osmanlıspor'da da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor karşısında teknik sorumlu Cem Kavçak tarafından 64. dakikada oyundan alınmasına tepki gösterdi. Yedek kulübesine el hareketleri yaparak tepkili bir şekilde kulübeye uğramadan soyunma odasının yolunu tutan Josue, maç sonunda takım arkadaşlarıyla birbirine girdi.

Fatih Öztürk ile U21 takımıyla antrenmanlara çıkacak

Soyunma odasında tepkisine devam eden Josue'yle yerli futbolcular arasında arbede yaşandığı öğrenildi. Bu olay üzerine yönetime rapor veren teknik sorumlu Cem Kavçak, Portekizli futbolcunun kadro dışı bırakılmasını talep etti.

Acil bir şekilde toplanan yönetim, süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını Josue'ye tebliğ etti. Akhisarspor'la Mayıs 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan futbolcu, Fatih Öztürk gibi U21 takımla antrenmanlara çıkacak.

Akigo, adı yeni sezon için Galatasaray'la anlaştığı şeklinde anılan, geçen hafta sarı-kırmızılı ekiple oynanan maça sakatlığını bahane ederek çıkmayan Fatih'i de kadro dışı bırakmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:14
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  10. Galata
  11. Fatih Öztürk

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