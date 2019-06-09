Soylu'ya "Akıllı ol" diyen kişi hakkında soruşturma

TRABZON (AA) - Trabzon Valiliğinden, Trabzon Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Akıllı ol Soylu" diyerek tehdit içeren ifadeler kullanan kişi hakkında hukuki süreç başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 4 Haziran'da Ramazan Bayramı ziyareti için kente gelen Soylu'nun havalimanı VIP binasından çıkış yaptığı esnada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun gelmesini bekleyen topluluk içindeki kişinin, Soylu'yu hedef alıp "Akıllı ol" diyerek provokasyonda bulunduğunun tespit edilmesi ve CHP İl Başkanı Güzide Uzun'un bazı basın yayın organlarında yer alan, "provokasyonu Soylu'nun yaptığı, Soylu'ya 'Akıllı ol' diyen kişiyi tanımadıkları" şeklindeki ifadeleri üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla güvenlik araştırması ve çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Araştırma ve çalışma neticesinde söz konusu kişinin CHP il yönetimi, il başkanı ve milletvekilleri ile 31 Mart 2019 yerel seçimlerindeki CHP belediye başkan adaylarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, "Bahsi geçen şahıs hakkında, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'na yönelik kullanmış olduğu 'Akıllı ol Soylu' şeklindeki tehdit içeren sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.