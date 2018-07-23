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Soylu'nun dediği çıktı! Meral Akşener istifa etti

İktidar olma hayalleriyle yola çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün partisinden istifa ettiğini açıkladı. Akşener'in bu kararı Süleyman Soylu'nun geçmişte yaptığı bir açıklamayı akıllara getirdi. Soylu Akşener hakkında, "Ben onu iyi tanırım. Aynı partide siyaset yaptık biz. Bir huyu vardır, bir şeyi 6 aydan fazla yürütemez" demişti.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 01:03

yeniakit.com.tr:  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün partisinden istifa ettiğini açıkladı. Akşener sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Akşener'in bu kararı akıllara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçmişte yaptığı açıklamaları getirdi.

SOYLU: BİR ŞEYİ 6 AYDAN FAZLA YÜRÜTEMEZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce Meral Akşener ile ilgili önemli bir tespitte bulunmuştu. Soylu, "Siz Akşener'e bakmayın ben onu iyi tanırım. Aynı partide siyaset yaptık biz. Bir huyu vardır, bir şeyi 6 aydan fazla yürütemez. Hızlı başladı, yukarıdan aşağıya 'tak' diye düştü. Mitinglerine bin kişi, iki bin kişi gidiyor. Güya koskaca parti kurdu, Türkiye'yi başka bir tarafa götürecekti. Arkalarında da kimin olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bütün bunlarla birlikte şimdi bir balon 'pos' diye söndü. Çünkü eğer sırtını Amerika'ya verirsen, sırtını Avrupa'ya verirsen, onlardan medet umarsan… Sen Tayyip Erdoğan gibi sırtını millete ver, millete" diye konuşmuştu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 01:03
  1. Meral Akşener
  2. Süleyman Soylu
  3. İYİ Parti

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