Soylu'dan "Turkey Expo by Qatar" fuarına ziyaret
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaretleri kapsamında bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'daki "Turkey Expo by Qatar" fuarını gezdi17 Ocak 2019 Perşembe 17:49
DOHA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar'daki "Turkey Expo by Qatar" fuarını ziyaret etti.
Soylu ve beraberindeki heyet, Katar'ın başkenti Doha'da, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren "Turkey Expo by Qatar" fuarına geldi.
Burada stantları gezen Soylu yetkililerden bilgi alarak, ziyaretçilerle sohbet etti.
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