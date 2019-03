İçişleri Bakanı Soylu’dan terörle mücadelede kararlık mesajları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avcılar’da AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy ile birlikte 3 ayrı programa katıldı. Bakan Soylu ve Başkan Adayı Ulusoy, sırasıyla Kadın Seçmenlerle toplantı, Avcılar’da miting ve Kanaat Önderleri ile bir araya geldi.

Miting programında yüzlerce kişinin önünde bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Avcılar halkına seslenerek, “Avcılar’ın şahlanmasına inşallah şahitlik edeceksiniz. Kıymetli İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyefendi bugün çok muhteşem bir günde sizlerin şahitliğinde burada aramızda. Ulvi bir yola çıktık. Mukaddes bir yolda çıktık bu yolun ulviliği sizlerden kaynaklanıyor. Sizler gibi kıymetli naif insanlardan kaynaklanıyor. Bir şehir düşünün, bir tarafı göl bir tarafı deniz. Bir şehir düşünün uluslararası otoyollar oto ağlar üzerinde. E-5 ile TEM arasında. Trakya’nın giriş kapısı bir şehir düşünün. Bazen içli içli ah çekiyorum. Ah Avcılar diyorum Ah Avcılar diyorum. Avcılar 20 yıldır bir belediyecilik depremi ile karşı karşıya. Bitkisel hayatta yaşam sürmeye çalışıyor. Yoğun bakımdaki makineye bağlı bir hasta gibi yaşam sürmeye çalışıyor şu güzel ilçe Avcılar. Ne kadar devam eder, hasta hayatını yakında enfeksiyondan kaybeder” dedi.

“Dağlarda 700 terörist kaldı”

Terör örgütlerinin dağlardaki varlıklarının büyük bölümünün temizlendiğini ifade eden Bakan Soylu terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek, “Dağlarımızda 15 bin terörist vardı. İnsanlarımızın huzurunu bozuyorlardı. Ülkemizi bölmeye parçalamaya çalışıyorlardı. 700 kaldı, hadi kafalarını bir çıkarsınlar bakayım. Aslanlarımız, Judi’de, Gabar’da, Tendürekte Tunceli Pülümür’de bilmenizi istiyorum, adam arıyorlar adam bu millete kan kusturanlara hesap sormak için” diye konuştu.

“Bugün, 5 metre karda 250 operasyon yapıyor bizimkiler”

Bakan Soylu, 3 ayrı programda yaptığı konuşmalarında önemli mesajlar verdi. Soylu ilk programda yaptığı konuşmasında HDP’li Pervin Buldan’ın sözlerini eleştirerek, “ Diyor ki, ‘Verilecek her oy 40 yıllık mücadelemize yapılacak katkıdır’ 40 yıllık mücadelesi ne zaman başlamış, PKK’nın tarihi ile başlamış. Yani bir atılacak oy ile beraber PKK terör örgütünü eşleştirecek kadar zavallı duruma aciz duruma ve üzülerek ifade etmek istiyorum ki bir istismar durumuna kadar gitmişler. 5 metre karda bugün 250 operasyon yapıyor bizimkiler. Her tarafta operasyondalar, inlerini bulmak onları etkisiz hale getirmek için.. Onların bu ülkeye bir daha bedel ödetmesine müsaade etmemek için fedai can etmeyi kendi gönüllerine almış evlatlarımız var. Kime güveniyor evlatlarımız biliyor musunuz sizlerin 50 gramlık oy pusulalarınıza” dedi.

"İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık"

Bakan Süleyman Soylu, İstanbul'daki temaslarını AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy ile birlikte Zeytinburnu'nda sürdürdü. Bakan Soylu, Rumelili vatandaşlarla bir araya geldiği konuşmasında "İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık. Mayıs'tan sonra bırak dağlarda yürümeyi, kafalarını çıkaramayacaklar. Bütün bunları özgüven içerisindeki Türkiye yapıyor" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy ile birlikte önce Cevizlibağ'da bir otelde Giresunlu gençlerle, daha sonra da Merkezefendi Mahallesi'nde bir restoranda Rumelililerle buluştu.

"Mayıs'tan sonra kafalarını çıkaramayacaklar"

Bakan Soylu, Rumelililerle bir araya geldiği programda insansız hava araçlarına yeni bir alet yaptıklarını vurgulayarak, "Kafalarını çıkarsa tepelerine biniyoruz, hareket kabiliyeti vermiyoruz. İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık. Mayıs'tan sonra bırak dağlarda yürümeyi, kafalarını çıkaramayacaklar. Bütün bunları özgüven içerisindeki Türkiye yapıyor" dedi.







"Bize el uzatanlara daha güçlü şekilde adım atmalıyız"





Soylu, "Sizin bildiğiniz memleketlerin bir tanesinin üst düzey yöneticisi bundan kısa bir süre önce Cumhurbaşkanımızı aradı. Bir güvenlik toplantısındayken ben yanındaydım. Dedi ki, "Zordayım bir takım sıkıntılı olayları başımıza getirmeye çalışıyorlar. Benim şunlara ihtiyacım var." Cumhurbaşkanımız notlarını aldı ve kâğıdı bana uzattı. "Bunları verebilir miyiz" dedi ve en yakın zamanda göndermemiz gerektiğinin talimatını verdi. Günlerden Çarşamba saat 17.00. Perşembe saat 18.00'de hem pahada ağır hem de yükte ağır iki büyük kargo uçağı ile beraber, bildiğimiz ülkelerden birisinin başkentine, 25. saatte bizim evlatlarımızla beraber gitti. O ülkenin Cumhurbaşkanı, o ülkenin Başbakanı, o ülkenin İçişleri Bakanı şaşkınlık içerisindeydi. Bize el uzatanlara daha güçlü şekilde adım atmalıyız" diye konuştu.

Terör örgütleriyle kararlı mücadele vurgusu

Türkiye’nin birçok terör örgütüyle kararlı bir şekilde mücadele ettiğini söyleyen Soylu, "Bugün 28 Şubat, zannediyorum daha bitmedi. Bin yıl sürecek dendi. Bize şunu söylediler; 'Sizin topraklarınızda yaşadığınız bu bin yıllık geleneğinizi değiştiriyoruz' dediler. Yıllardan beri gazete manşetleriyle terbiye edildik. Avrupa bir taraftan çemkirdi, Amerika bir taraftan kafa tuttu. Bizi böyle bölük pörçük bir hale getirmeye çalıştılar. PKK’yı kurdular, DHKP-C’yi kurdular, FETÖ’yu kurdular, sonra DEAŞ’ı kurdular. Müslüman ülkelerin halini görüyoruz. Her biri içler acısı. Sudan’dan Yemen’e kadar, Filistin’e kadar, Somali’ye kadar, Arakan’a kadar her taraf içler acısı. Herkes güçlü olsun diye Türkiye’ye bakıyor. " diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyayı avucunun içi gibi bildiğini ifade eden Soylu, şunları söyledi:

"17 yıldır Türkiye’yi yöneten bir yönetici, bir lider var. Bir taraftan başbakanlık yaptı bir taraftan cumhurbaşkanlığı yaptı. Kim ne hamle yapacak, bizim ne yapmamız lazım, ne yaparsak bizim memleketimize faydası olur? İşte bu dört buçuk yıl bizim açımızdan çok önemli. Ben İçişleri Bakanıyım, iç güvenlikten ve terörden sorumluyum. Asayişten, huzurdan, daha birçok meseleden. Bilesiniz ki eğer o dağlarda dik yürüyorsak cesaretimden değildir, karakterimden, kişiliğimden değildir, milletimin verdiği reydendir, sandıktandır, milli iradedendir. Yoksa 6 yaşındaki bir çocuğun eline taş verirler, taş atarlar, kaymakamı, valiyi sokağa çıkartmazlar. Siyasal istikrarımızı kaybederiz. Önümüzdeki 5 yıl başımızda boza pişirirler. Nasıl bir oyun kurulduğu belli zaten. Adam açık etti kendisi söyledi. 'Kürdistan’da biz kazanacağız' dedi. Batı’da AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz dedi. İstanbul’da, Ankara’da, Adana’da, İzmir’de vereceğimiz oylar Silopi’de, Eruh’ta karşılığını bulacak."



Yerel seçimlerde belediye başkanı adaylarının nitelikli olması gerektiğini belirten Soylu, "Biz hangi seçimde beka dedik? 2009 seçimine girdik, beka mı dendi? MHP beka mı dedi? 2014 seçimine girdik, 17-25 Aralık’tan sonra, bu bir beka seçimi miydi? Hayır. MHP beka seçimi mi dedi? Hayır. Biz niye bir araya geldik o zaman? Elbette ki yerel yönetici önemli, bilgili olması, dürüst olması, partisinin kuvvetli olması, bunların hepsi önemli. Meseleyi bilmesi, hizmetkarlığın nasıl olabileceğini, bunların hepsini bilmesi önemlidir ama esas itibarıyla Allah muhafaza burada bir zafiyete uğrarsak bilesiniz ki anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan önümüzdeki 5 yılda getiririler. Bu kadar açık ve nettir." şeklinde konuştu.

''Bütün Türkiye’yi zehirleyecektiler''

Dünyada uyuşturucudan ölenlerin sayısının 118 binden 318 bine çıktığını kaydeden Soylu, "Neredeyse üç katına çıktı. Biz ona tedbir almalıydık. Türkiye’de de uyuşturucudan ölenlerin sayısı 560’tan 2015, 2016’da 920’ye, 2017’de 941’e sıçradı. Şimdi büyük bir mücadele sonunda tüm hükümetimizin, birimlerimizin, tüm kurumlarımızın, şu an aralık ayı hariç 491’e neredeyse yarı yarıya düştü." dedi.



Son iki ay içerisinde 260 ton bonzai üretilebilecek madde yakaladıklarını aktaran Soylu, "Bütün Türkiye’yi zehirleyecektiler. Diyarbakır’da 7,2 ton esrarı bir günde yakaladık. Avrupa’da 18 ülkenin bir yılda yakaladığının fazlası. Bir buçuk ton eroin Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalaması. Uyuşturucu konusunda tarihi başarılar elde ediyor bütün güvenlik kuvvetlerimiz. Hepsi çok ciddi adımlar atıyor. Ve yine size söylemek isterim, 57 bin kişiyi kodese tıktık. Sadece 24 binini 2018 yılında kodese tıktık. Kılıçdaroğlu bizde kabahat buluyor. Neymiş Kılıçdaroğlu’nun bulduğu kabahat? İşte sadece uyuşturucu satıcılarını yakalıyormuşuz. Bizi eleştirdiği yer burası. Niye onları yakalıyorsunuz, ötekileri de yakalıyoruz. 300 tane uyuşturucu satan lider yakaladık, bunlar organizatör. Kulaklarından tuttuk gönderdik hapse." dedi.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından salonda bulunan küçük bir kız çocuğuyla bir süre sohbet edip, vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirme isteğini geri çevirmedi.