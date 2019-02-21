0553 313 94 23

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarına sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, düzenlenen yasa dışı gösteride polisin bir göstericiyi gözaltına aldığı sırada taciz ettiği iddialarına sert tepki gösterdi.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:30
Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarına sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yasadışı gösterdide polisin bir kadını gözaltına aldığı esnada taciz ettiğ iddialarına ser tepki göstererek, "Mahkemede görüşeceğiz. Elimizde öyle bir belge var ki evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:30
  1. Süleyman Soylu
  2. polis taciz iddiası

YORUM YAZ

  • misafirmisafir25 dk önce
    KİMİN OLDUĞUNUN NE ÖNEMİ VAR. BİR BAYANA YAPILMAYACAK HAREKET ETMİŞ POLİS. HALA AÇIKLAMA OLURMU.
  • YusufYusuf26 dk önce
    Ortada taciz falan yok o kisi zaten izinsiz gosteri yapinca nasil bir sekilde goz altina alinacagini biliyordu. Bayan olunca ve kendini yere atinca hakli olacaginii saniyor. Asil polisi stres altina sokan kendileri. Polis efendice bagirmayin diyor bunlar avazi ciktigi kadar bagiriyor. Direne direne alacaklarmis. Basini ortup iki erkek ile yerde debelenince birsey yok polis buna izin vermeyince tacizci polis. Bunlar gorevini yapmaya calisan polislere zorluk cikardiklari icin en agir sekilde cezalandirilmalidir.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Dünya Şampiyonları Bartın Üniversitesi’nde
  1. Dünya Şampiyonları Bartın..
  2. Rektör Çomaklı ATAUZEM’i ziyaret etti
  3. Rektör Çomaklı, “Yükseköğretimde..
  4. Bilecik’te Kent Konseyi tekrar..
  5. CHP’li Gökçe seçim çalışmalarına devam..
  6. Girişimcilik Eğitim Seminerleri..
  7. Otomotiv renklerinin 2018 dağılımını..
  8. Kazada engelli oldu, futbolla hayata..
  9. Türk cerrahlardan ‘sınır ötesi’..
  10. (Özel) Hulusi Akar’a ’asaletin..
  11. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden..
  12. ANALİZ – Soçi’ye karşı Varşova: “Kuzey..
  13. Durdurulan minibüsten 41 düzensiz..
  14. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
  15. Fenerbahçe'de Osman Ertuğrul Çetin'e..
  16. Netanyahu'yu zora sokacak seçim..
  17. GÜNCELLEME - Bangladeş'te yangın
  18. Çözüm yerli ve millî ilâçta
  19. Adıyaman'da 900 arı kovanı dağıtıldı
  20. "Kayra Sayit, dünyada sayılı..
  21. Ege Bölgesi’nin ihracatı 21 milyar..
  22. Terör örgütü PKK, orman yakıp..
  23. Kırmızı ışıkta geçen sürücünün..
  24. Döviz kurları
  25. Karlıova’dakarla mücadele
  26. Osmaniye’de okullar arası bilek güreşi
  27. Eski Malezya Başbakanının danışmanına..
  28. Uyuşturucu hapla yakalanan şüpheliler..
  29. Estetik ameliyat sonrası genç kızın..
  30. AK Parti Beytüşşebap Belediye Başkan..
Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

Günün Karikatürü

21 Şubat 2019
ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı