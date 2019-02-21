Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarına sert tepki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, düzenlenen yasa dışı gösteride polisin bir göstericiyi gözaltına aldığı sırada taciz ettiği iddialarına sert tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yasadışı gösterdide polisin bir kadını gözaltına aldığı esnada taciz ettiğ iddialarına ser tepki göstererek, "Mahkemede görüşeceğiz. Elimizde öyle bir belge var ki evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek." ifadelerini kullandı.

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