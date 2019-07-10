Bakan Soylu'dan o köşe yazısına sert tepki: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir gazetede kendisi hakkında yayımlanan köşe yazısının tamamen yalan, dedikodu ve iftiradan ibaret olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

"Bugün Günboyu Gazetesi'nde Durmuş Ali Özyiğit'in kaleme aldığı yazı, tamamen yalan, dedikodu ve iftiradan ibarettir. 'Yalan at, izi kalsın' mantığı ile kaleme alınan bu yazı, bu yazıyı yayınlayan yayın grubunun insanlık dışı bir ürünüdür. Yazının düzeltebilecek hiçbir tarafı söz konusu değildir, çünkü tamamı yalan ve iftiradır. Allah böyle ahlaksız yazılardan milletimizi muhafaza etsin. Bu ahlaksız dedikodu ve iftiraya dayalı yazıyı yazan ve bunu yayımlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım."