Soylu'dan şehit ailesine ziyaret İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz'da 3 şehit veren Gülşen ailesini ziyaret etti

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz'da şehit düşen Hakan, Lütfi ve Mehmet Gülşen'in ailesine ziyarette bulundu. Soylu ve beraberindekiler, 15 Temmuz'da 3 ferdini şehit veren Gülşen ailesinin Kızılcahamam ilçesindeki evine giderek başsağlığı dileklerini iletti. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Bakan Soylu, bir süre sohbet ettiği aileye bayrak ve Kur'an-ı Kerim verdi.

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