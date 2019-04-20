Soylu'dan şehit ailesine taziye telefonu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul'un ailesini telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, şehit ailesine ziyareti sırasında Bakan Soylu'nun telefon görüşmesine ilişkin görüntülerini Twitter hesabında paylaştı.

Görüntülerde, şehidin emekli korucu olan babası Ahmet Çiyapul ile telefonda bir süre görüşen Soylu, "Bütün evlatlarımıza başsağlığı diliyoruz. Emrinize amadeyiz." ifadelerini kullandı.

Taziye çadırında bulunan diğer şehit yakınlarıyla da telefonda görüşen Bakan Soylu'ya bir şehit yakını, "Sizi çok severdi. Sizden çok memnundu." dedi.

Süleyman Soylu da "Allah rahmet eylesin. Allah bizi size mahcup etmesin inşallah" karşılığını vererek, şehidin tüm yakınlarına başsağlığı diledi.