Bakan Soylu'dan Orgeneral Çetin'e başsağlığı dileği
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, annesi vefat eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e başsağlığı dileğinde bulundu.07 Aralık 2018 Cuma 23:05
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, "Orgeneral Arif Çetin'in, vefat eden kıymetli anneleri Fikriye Çetin Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz." paylaşımında bulundu.
Fikriye Çetin'in cenazesinin yarın Kalecik Saray Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.
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