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Süleyman Soylu'dan Temel Karamollaoğlu’na cevap

İçişleri Bakanı Soylu, Saadet Partisi lideri Karamollaoğu'nun kendisine "laf attığını" belirterek, PKK'nın siyasi ayağı HDP ile ittifak haline girmesine ilişkin çok sert açıklamalarda bulundu.

21 Mart 2019 Perşembe 15:12
Süleyman Soylu'dan Temel Karamollaoğlu’na cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli'nin Çivril ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak bir konuşma yaptı.

Yaptığı konuşmada Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kendisine "laf attığını" belirten Bakan Soylu, SP liderine çok sert karşılık verdi.

"Milli Görüşü satmaya çalışan sen misin ahlaksız"

Soylu, şunları belirtti:

"Ahlaksız bir seçime doğru gidiyoruz. Ahlaksız ben miyim, PKK'lı iki tane milletvekilini TBMM'ye sokacağım diye PKK'ya Milli Görüşü satmaya çalışan sen misin ahlaksız? Kim ahlaksız? Erbakan niçin Milli Görüş verdi ismini? Milli olduğu için, bu ülkenin milli değerlerine sahip çıktığı için verdi. Şimdi siz PKK ile pazarlık yapıyorsunuz, PKK ile sözleşme imzalıyorsunuz."

"Senin öyle bir kabiliyetin yok"

"Buradan Saadet Partisi Genel Başkanına söylüyorum. 74 tane HDP'li, PKK'lıyı listelerine koydunuz. İçinde PKK'dan tutuklu olanlar var, PKK'ya haraç toplayanlar var, PKK'ya milislik, kuryelik yapanlar var. İçerisinde PKK'nın yıllarca propagandasını yaptığı için gözaltına alınanlar var. Karamollaoğlu, sen onların hiçbirisini tanımıyorsun. Senin öyle bir kabiliyetin de yok zaten. Sana listeyi Kandil verdi. Dağda olanların babalarını, kardeşlerini listeye yazdın, hepsinin kardeşlerini listeye yazdın, bu ülkede aynısını İYİ Parti yaptı, CHP yaptı."

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:12
  1. Denizli
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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