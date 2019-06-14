Soylu'dan, Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü mesajı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyadaki emsallerine göre kapasitesi, tecrübesi, sorumluluk sahasının genişliği ve elde ettiği başarılarıyla ilk sıralarda yer alan Jandarma Genel Komutanlığımızın 180. kuruluş yıl dönümünü idrak etmenin heyecan ve gururunu taşıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Soylu, Jandarma Teşkilatı'nın 180. Yıl Dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, Jandarma teşkilatının 180 yıl boyunca "umut veren ve güvenilir" bir teşkilat olduğunu belirtti.

Soylu mesajında "Dünyadaki emsallerine göre kapasitesi, tecrübesi, sorumluluk sahasının genişliği ve elde ettiği başarılarıyla ilk sıralarda yer alan Jandarma Genel Komutanlığımızın 180. kuruluş yıl dönümünü idrak etmenin heyecan ve gururunu taşıyoruz. 3 bin metre yükseklikteki dağlardan güney sahillerimizdeki plajlarımıza kadar her yerde devriye atan, terörle mücadeleden uyuşturucu kaçakçısına, göçmen kaçakçılığından tarihi eser kaçakçılığına, trafikten asayişe kadar vatandaşımızın huzur ve güvenliğiyle ilgili her noktada görev yapan Jandarmamız geçmişten getirdiği birikimden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisinden ve milletimizin dualarından aldığı güç ve ilhamla yoluna devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra uyguladıkları terörle topyekün mücadele stratejisinde Jandarma'nın ortaya koyduğu başarı ve kararlılığın her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirten Soylu, teşkilatın, konjonktürün getirdiği tüm tehditlere karşı teyakkuz halinde bulunduğunu dile getirdi.

Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Savunma Sanayisi ürünlerini kullanma noktasında ortaya koyduğu irade ve destekle Atak helikopteri, yerli ve milli üretim İHA, SİHA, İKU, drone'lar ve diğer teçhizatları envanterine dahil eden Jandarmamız, gerek yurt içinde gerekse Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyon bölgelerindeki faaliyetlerinde de bu teknolojik avantajını sahaya yansıtmaktadır.

Bu vesileyle, 180. yılına şahitlik ettiğimiz Jandarma Genel Komutanlığımızın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, bu kutsal üniformaya emeği geçen bütün geçmiş büyüklerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz."