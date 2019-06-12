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Soylu'dan İmamoğlu'na miting göndermesi: Photoshoplarla yaparsınız tabi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'da yaptığı miting için "Dünyanın en büyük mitinglerini yapmışlar. Photoshoplarla yaparsınız tabi" dedi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:38
Soylu'dan İmamoğlu'na miting göndermesi: Photoshoplarla yaparsınız tabi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haliç Tersanesi'nde Şehir Hatları ve tersane çalışanlarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, dünyanın en büyük barajlarının, tünellerinin Türkiye'ye yapıldığını, tüm bu hizmetlerin ülkenin ayaklarının üzerinde sağlam durabilmesi için gerçekleştirildiğini aktardı.

Soylu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirerek, "Çok büyük bir gayret ortaya koymalıyız, çok çalışmalıyız. Endişem şudur; İstanbul'un gücü üzerinden 23 Haziran seçimlerini bir ideolojik kavgaya döndürecekler. Endişem budur. Bakın hemen büyük bir güç zehirlenmesi üzerine girdiler. Hadiseyi görüyorsunuz" ifadelerini kullandı. 

'Photoshoplarla yaparsınız tabi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da kendisine yönelik tehdit söylemlerini değerlendirerek, "Orada da çıktım sözümü söyledim. 'Ben Kato Dağı'ndan geliyorum, Selahattin Demirtaş'ın kucağından buraya gelmiyorum.' dedim. Ertesi gün Trabzon'da dünyanın en büyük mitingini yapmış. Rakamlar elimizde belli. 12 bin kişi Trabzon'da var ki günlerdir çağrı yapıyorlar her taraftan insanları toplamışlar, 8 bin kişi Ordu'da, 5 bin kişi de Giresun'da vardı. Karadeniz'de kıyamet kopmuş, dünyanın en büyük mitinglerini yapmışlar. Photoshoplarla yaparsınız tabii ya" değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:38
  1. Trabzon
  2. Ordu
  3. İstanbul
  4. Giresun
  5. içişleri bakanı süleyman soylu
  6. Ekrem Imamoğlu

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  • ÜnalÜnal35 dk önce
    AZ KALDI 23 HAZIRANDA FOTOSHOP KIM VE NERDE OLACAK GORECEGIZ HANI ATALARIMIZ DEMMISYA BOYUNDAN BUYUK LAF ETME LAFINI YEMEK ZORUNDA KALIRSIN GERCI TURKIYEDE DUN DUNDUR BUGUN BUGUN HATTA DUNUN DUSMAN KOMONOST MOSKOF FUZELERI BILE DOST OLDU GIRDI BIRILERINE NE DIYELIM BIZEDE KOMONOST MOSKOF EDEBIYATI YAPANLAR SOKTU TURKIYEYE S 400 LERI

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